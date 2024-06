Salzgitter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Cabrio, den Tätern oder der Tat machen können.

Unbekannte haben in Salzgitter am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein weißes Carbio gestohlen. Der Sportwagen, ein Mercedes-AMG GT, hatte zuvor in der Zufahrt eines Wohnhauses im Elisabeth-Selberg-Ring in Lebenstedt gestanden, informiert die Polizei. Der Pkw hat einen Wert von mindestens 130.000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 entgegen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red