Braunschweig. In einer Lagerhalle löschte die Feuerwehr einen Entstehungsbrand. Der Melder war zuvor in der Halle verschwunden – später fand ihn die Polizei.

Im Braunschweiger Stadtteil Rautheim ist die Feuerwehr am Mittwochabend in einer Betriebs- und Lagerhalle im Einsatz gewesen. Ein Mann hatte sich gegen 19.35 Uhr Hilfe suchend an die Polizei gewandt: Er befand sich in der Halle am Kreuztor, in der es zu einem Brand kam.

Der Notruf wurde an die Feuerwehr weitergeleitet, die unter dem Alarmstichwort „Menschenleben in Gefahr“ mit einem Löschzug der Südwache, den Ortswehren Rautheim und Broitzem sowie mit Notarzt und Rettungsdienstkräften anrückte.

Die zuerst eintreffende Besatzung eines Rettungswagens nahm den Mann vor der verrauchten Halle wahr. Er befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation, lief weg und verschwand in der weitläufigen Halle. Die danach anrückenden Einsatzkräfte löschten umgehend den Entstehungsbrand in dem Gebäude und suchten mit vier Atemschutztrupps die vermisste Person in der verrauchten Halle. Auch das Dach und der Außenbereich des Grundstückes nahmen sie mithilfe der Drehleiter in Augenschein.

Schließlich fanden Polizeibeamte den offenbar verwirrten Mann auf einem Nachbargrundstück. Er wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

