Braunschweig. Mehrere Haltestellen können wegen der Bus-Umleitung nicht bedient werden. Hier gibt es alle Infos.

Wegen einer Straßenunterspülung ist die Boeselagerstraße zwischen LAB und der Straße „In den Waashainen“ bis auf Weiteres voll gesperrt. Darüber informiert die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Demnach müssen wegen der Sperrung die Buslinien 436 und 464 in beiden Fahrtrichtungen über die Forststraße umgeleitet werden.

Sperrung in Braunschweig: Es gibt eine Ersatzhaltestelle

Die Haltestellen „In den Waashainen“, „Bastholzsiedlung“, Gewerbegebiet Bastholz“, „Boeselagerstraße“ und „Spechtweg“ können in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden, heißt es in der Mitteilung weiter. In Fahrtrichtung „Hermann-Blenk-Straße“ sei auf der Forststraße auf Höhe der Straße Im Bastholz eine Ersatzhaltestelle „Bastholzsiedlung“ eingerichtet.

