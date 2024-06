Braunschweig. Gewaltsam hat sich jemand Eintritt verschafft in ein Toilettenhäuschen, in dem Kunst installiert werden sollte.

Am kommenden Samstag startet der „Lichtparcours Braunschweig“, und derzeit werden überall in der Stadt die Kunstwerke aufgebaut. Eine unliebsame Überraschung erlebten Organisatoren und Kunstschaffende nun an der Steintorbrücke.

An der Brücke an der Museumstraße, die nur einen Steinwurf vom Herzog Anton Ulrich-Museum entfernt liegt, wird in dieser Woche das Kunstwerk „reflexion_reflexion“ der aus Braunschweig stammenden Künstlerin Christine Schulz aufgebaut. Am Montag aber mussten die Verantwortlichen feststellen, dass sich Unbefugte gewaltsam Zugang zu einer besonderen Örtlichkeit an der Brücke verschafft hatten.

Die Tür zum Toilettenhäuschen wurde aufgebrochen

Die Tür zum ehemaligen Toilettenhäuschen, das sich in der Brücke befinde und das Teil der Installation werden soll, sei aufgebrochen worden, teil Shirin Schönberg von der Pressestelle der Stadt Braunschweig auf Nachfrage mit. Die Tür sei aufgebrochen worden, allerdings sei nichts entwendet worden. Die Polizei sei informiert worden.

Die Künstlerin arbeitet an der Brücke mit Reflexionen: An der Brücke wurden unter anderem zwei Diskokugeln installiert, die von der Sonne und LED-Spots angestrahlt werden. © Funkemedien Niedersachsen | Bernward Comes

Der Schreck war groß, doch das Kunstwerk kann dennoch realisiert werden. „Das Schloss der Tür wird nun ausgetauscht, und das Kunstwerk kann wie geplant aufgebaut werden“, so Schönberg.

Dezeit laufen die Aufbauarbeiten für den Lichtparcours in Braunschweig, der am Samstag, 15. Juni, beginnt und bis zum 6. Oktober Lichtkunstwerke an ausgewählten Orten im Stadtgebiet zeigt.

Eine Übersicht über die Kunstwerke findet sich hier.

