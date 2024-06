Braunschweig. In der Südstraße hat es am Samstag in einem Restaurant eine Zollkontrolle gegeben. Die Reaktion eines Mannes verwunderte.

Bei einer behördenübergreifenden Kontrolle von Gaststätten am vergangenen Samstag haben Beamte des Zolls auch eine Lokalität in der Südstraße aufgesucht. Nachdem sie gegen 18.30 Uhr den Ort betreten hatten, sprang ein Mann durch ein rückwärtiges geöffnetes Fenster und floh. Als er anschließend, ohne auf den Verkehr zu achten, die Alte Knochenhauerstraße überquerte, geriet er ins Stolpern und stieß anschließend gegen einen Pkw, dessen Fahrerin oder Fahrer die Situation wohl erkannte und das Fahrzeug bereits zum Stehen brachte, berichtet die Polizei. Anschließend ergriffen Kollegen des Zolls des Mann und fixierten ihn. Durch den Zusammenstoß erlitt er eine kleine Schnittwunde am Knie.

Die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw entfernte sich allerdings vom Ort. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen kleineren schwarzen Wagen gehandelt haben.

Jetzt suchen die Beamten des Verkehrsunfalldienstes nach der Fahrerin oder dem Fahrer des beteiligten Pkw und nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Hinweise: (0531) 4763935.

red