Braunschweig. Das niedersächsische Innenministerium geht gegen einen muslimischen Verein vor. Durchsuchungen gibt es nicht nur in Braunschweig.

Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmorgen Räume der Deutschsprachigen Muslimischen Gemeinschaft (DMG) in der Hamburger Straße in Braunschweig und weitere Objekte in Berlin durchsucht. Insgesamt werden acht Objekte durchsucht, teilte uns der Braunschweiger Polizeisprecher Dirk Oppermann mit. Es handele sich um Maßnahmen zur Umsetzung eines Vereinsverbots. „Dieses Verbot untersagt jede Fortführung der Vereinsaktivität durch die bisherigen Mitglieder und jede Aktivität Dritter zugunsten des verbotenen Vereins“, ergänzt ein Sprecher des Innenministeriums. Weitere Angaben wollte er mit Verweis auf die laufenden Durchsuchungen nicht machen.

Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen zur Razzia und dem Vereinsverbot geben. Das niedersächsische Innenministerium hatte in der Vergangenheit mitgeteilt, dass der Verein aus Braunschweig ein Anlaufpunkt für salafistische Prediger sei.

