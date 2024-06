Braunschweig. In Rautheim hat es am Montagabend gebrannt. Schwarzer Rauch drang aus einer Wohnung. Die Bewohner schafften es schnell nach draußen.

Die Feuerwehr Braunschweig ist am Montagabend zu einem brennenden Wäschertrockner in Rautheim ausgerückt, der in einer Dachgeschosswohnung Feuer gefangen hatte. Der Alarm ging bei den Einsatzkräften gegen 20 Uhr ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang schwarzer Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss. Die vierköpfige Familie, die in der Wohnung wohnt, hatte sich bereits selbst in Sicherheit gebracht und die Nachbarn gewarnt.

Die Brandbekämpfung zeigte schnellen Erfolg, teilt die Feuerwehr mit. Den abgelöschten Trockner entfernten die Kräfte aus der Wohnung und lüfteten diese anschließend. Das Badezimmer wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, die restliche Wohnung blieb nahezu unbeschadet. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Rautheim.

