Braunschweig. Der Plan steht schon länger, jetzt nimmt er Gestalt an: Im Prinzenpark wird gebaut. Mit Bezug auf Dennis Schröder. Was Sie wissen müssen.

Es ist eine ganz besondere Beziehung, die Dennis Schröder und Braunschweig seit langem hegen und pflegen. Der NBA-Star aus der Löwenstadt wird nicht müde, seine Liebe für Braunschweig wieder und wieder zu bekunden. Und das auch nicht erst, seit seine Heimat ihm nach dem WM-Gewinn mit der Basketball-Nationalmannschaft Deutschlands auf dem Braunschweiger Altstadtmarkt einen riesigen Empfang bereitete.

Nein. Dennis Schröder – der unserer Zeitung übrigens jüngst in einem Interview Rede und Antwort zu seiner Zukunft stand – und Braunschweig sind ohne einander gefühlt fast schon nicht mehr denkbar. Logisch, dass da auf Seiten der Stadt auch die Idee entstand, den großen „Sohn“ der Stadt in Braunschweig über seinen Empfang hinaus zu feiern – und zu verewigen.

Zum einen mit der Benennung einer Sporthalle nach dem NBA-Star. Und zudem soll Schröder auch im Prinzenpark, wo seine Basketball-Karriere einst begann, ein Dauer-Dasein fristen. Und er bringt sich selbst mit ein.

Dennis Schröders Heimat: Bauarbeiten im Prinzenpark können starten – Welche Rolle Braunschweigs NBA-Star spielt

„1,4 Millionen Euro will die Stadt Braunschweig in die Hand nehmen, um die sogenannte Rollschuhbahn im Prinzenpark zu modernisieren. Braunschweigs Basketball-Legende Dennis Schröder ist mit von der Partie, wie die Verwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gibt“ – so vermeldeten wir im Oktober vergangenen Jahres eine weitere enge, aber neue Verbindung zwischen Braunschweig und Dennis Schröder. Und eine neue Ehre für den NBA-Star aus der Löwenstadt.

Jetzt teilt die Stadt Braunschweig mit, dass die Planungen zur Neugestaltung der beliebten Rollschuhbahn abgeschlossen sind, so dass nun der Umbau beginnen kann. Zur Erinnerung: Das gesamte Oval wird für 1,4 Millionen Euro zu einem modernen Skatepark mit einer hochwertigen Basketballanlage umgestaltet und erweitert. Die bauvorbereitenden Arbeiten sind am Montag, 10. Juni gestartet. Ende des Jahres soll die Sanierung abgeschlossen sein. „Bis dahin ist die Nutzung der Rollschuhbahn nicht möglich“, so die Stadt mit Verweis auf den Umbau, der in Zusammenhang mit Dennis Schröder steht. Dessen Rückkehr wäre für Basketball-Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann übrigens „das Hollywood-Ende“.

Umbau im Prinzenpark mit Bezug auf Dennis Schröder: Oberbürgermeister wird ersten Spatenstich setzen

Basketball-Profi Schröder will den Braunschweiger Prinzenpark nicht nur mitgestalten und hatte bereits erklärt, dass er eine Summe von 50.000 Euro beisteuern will. Nein, es geht noch weiter. „Ich freue mich, dass der Umbau der Rollschuhbahn nun beginnt und wir den Braunschweigerinnen und Braunschweigern schon bald einen attraktiven Treffpunkt mit zeitgemäßen Angeboten zum Skaten und Basketballspielen bieten können – an dem Ort, an dem Weltmeister Dennis Schröder für den Basketball entdeckt wurde“, sagt Thorsten Kornblum.

Braunschwiegs Oberbürgermeister wird am 26. Juni um 15 Uhr den symbolischen ersten Spatenstich setzen. Die neue Anlage werde, so die Stadt Braunschweig, zudem gestalterisch auf Dennis Schröder Bezug nehmen. Bis sie allerdings fertig ist, gibt es erst einmal Folgendes zu beachten: Die Zufahrt der Baustelle befindet sich an der Matthäuskirche. Wegen des zu erwartenden Baustellenverkehrs mit Lkw und schwerem Gerät werden der Verbindungsweg von der Herzogin-Elisabeth-Straße zur Rollschuhbahn ebenso wie angrenzenden Bereiche des Promenadenrundwegs gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.