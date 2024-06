Braunschweig. Die Polizei berichtet von einer Serie von zerkratzten Autos in Braunschweig. Die Polizei sucht Zeugen. So hoch ist der Schaden.

Unbekannte haben an zwei aufeinanderfolgenden Tagen am 30. und 31. Mai auf dem Madamenweg insgesamt 18 Fahrzeuge beschädigt. Vermutlich im Vorbeigehen zerkratzten sie dabei mit einem spitzen Gegenstand jeweils die lackierte Karosserie an den Seiten der betroffenen Fahrzeuge. Dadurch entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich, teilt die Polizei mit.

Täter beschädigen 18 Fahrzeuge auf dem Madamenweg in Braunschweig

In allen Fällen leitete die Polizei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 476-3515 entgegen.

