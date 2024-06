Braunschweig. Der Rotary Club Braunschweig hat seinen Rotary-Hanse-Förderpreis verliehen. Wir verraten, wohin die einzelnen Gelder gehen. Der Überblick.

Der Rotary Club Braunschweig-Hanse hat seinen Rotary-Hanse-Förderpreis verliehen. Der mit einem Fördervolumen von 30.000 Euro ausgestattete Preis ging an verschiedene, vor allem regionale Initiativen und Vereine. Unterstützt und gewürdigt wurde soziales und kulturelles Engagement. 25 Bewerbungen waren eingegangen, von denen die Jury 14 Projekte ausgewählt hat.

Christina Rentzsch, Sozialdezernentin der Stadt Braunschweig, unterstrich in ihrer Eröffnungsrede bei der Preisverleihung die zunehmende Bedeutung engagierter Vereine, die die soziale Arbeit der Stadt auch finanziell unterstützen.

Drei erste Preise gehen an Braunschweiger Projekte aus den Bereichen Bildung, Soziales und Digitales

Claudia Funke, die ihren Freiwilligendienst in der Gedenkstätte an der Schillstraße leistet, wird mit einem ersten Preis und den 5000 Euro Preisgeld ein Modell des KZ-Außenlagers Schillstraße anfertigen. Die Besuchenden sollen dadurch in Zukunft einen besseren Eindruck von der Lage und der Struktur des Lagers gewinnen können. Sie nahm den Preis zusammen mit Gerald Hartwig, dem stellvertretenden Leiter der Gedenkstätte, entgegen.

Das Projekt „Balu und Du“ des Vereins „Braunschweiger Dschungel“, vertreten durch Katharina Gähle, erhielt ebenfalls einen ersten Preis und 5000 Euro Preisgeld. Jeweils ein junger, ehrenamtlicher Erwachsener (Balu) soll sich für ein Jahr einmal pro Woche mit einem bedürftigen Grundschulkind (Mogli) treffen und außerschulische Freizeitaktivitäten mit ihm unternehmen. Mit dem Preisgeld soll die Ausbildung von Ehrenamtlichen im Rahmen des Tandemprogramms finanziert werden.

Auf digitale Partizipation setzen Marvin Priedigkeit und Julia Wierzbowski, die einen ersten Preis und ebenfalls 5000 Euro für ihr Projekt „Codenauten“ erhielten. Im Westlichen Ringgebiet bauen sie einen „Co-Learning Space“ auf, in dem Kindern und Jugendlichen durch praktische Erfahrung der Einstieg in die Welt des Programmierens ermöglicht werden soll.

Fünf zweite Preise gehen an vier regionale und ein internationales Projekt

Einen zweiten Preis und 2000 Euro Preisgeld bekam die Braunschweiger Selbsthilfegruppe „SHG Depresso“ für ihre Aufklärungsarbeit über Depressionen und andere seelische Erkrankungen im Rahmen der Umsetzung einer Wanderausstellung des Vereins Mutmachleute.

Die Mitarbeitenden des Seniorenwohnheims St. Hedwig erhielten ebenfalls einen zweiten Preis und 2000 Euro, mit der den Bewohnern eine Fahrt an das Steinhuder Meer ermöglicht werden soll.

Auszeichnung 2500 Euro ging an das Projekt „Wintermanege“ vom Verein „Zirkus Spokuzzi“

Zwei weitere zweite Plätze mit jeweils 2000 Euro Preisgeld gingen an Theaterprojekte: Mit dem Theaterstück „OUT! – Gefangen im Netz“, gespielt von Ronald Schober, und direkt anschließenden Besprechungsrunden sollen Schülerinnen und Schülern für die Gefahren des Cyber-Mobbings sensibilisiert werden. Das Kinderstück „Zauberbühne“ der Paritätischen Kindertagesstätte „Mein Weg“ widmet sich der Förderung emotional beeinträchtigter Kinder im Rahmen eines inklusiven Theater-Spiel-Projektes.

Auch der unermüdliche Einsatz des Vereins „Ubuntu Child Namibia“, das benachteiligte Kinder in Namibia unterstützt, wurde in diesem Jahr zum wiederholten Mal gewürdigt. Der Verein hatte im April nach jahrelangem Engagement endlich ein Haus in Windhoek, der Hauptstadt von Namibia, erwerben können.

Ein Sonderpreis über 2500 Euro ging an das Projekt „Wintermanege“ vom Verein „Zirkus Spokuzzi“ für ein deutschlandweit ausgeschriebenes Festival für Nachwuchsartisten. Insgesamt gab es in den vergangenen zehn Jahren 62 Preisträger und ein vom Rotary Club Braunschweig-Hanse ausgeschüttetes Gesamtvolumen von 230.000 Euro.

