Braunschweig. Im Rahmen des Projekts „Zukunft Bilden“ tun drei VWFS-Azubis Gutes und helfen beim Aktionstag „Schöne bunte Vielfalt“ in Riddagshausen.

Kaulquappen, Insekten, Spinnen und eine Schlange tummeln sich am vergangenen Sonntag auf dem Gelände des Naturerlebniszentrums Haus Entenfang in Braunschweig-Riddagshausen. Hier hat der Aktionstag mit dem Titel „Schöne bunte Vielfalt“ stattgefunden und drei Auszubildende von Volkswagen Financial Services (VWFS) haben im Rahmen des Projekts „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung, ihre Zeit verschenkt und sich für einen Tag ehrenamtlich engagiert.

Das Haus Entenfang ist seit April 2015 die zentrale Anlaufstelle für Besucherinnen und Besucher des Naturschutzgebietes. Hier werden Fragen beantwortet, Informationen und Meldungen gesammelt und Beobachtungstipps weitergegeben. „Wir möchten mit dem Aktionstag besonders Familien an die Natur heranführen“, erklärt Rangerin Anke Kätzel. „Kinder haben hier heute die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen kennenzulernen, sich zu informieren und vor allen Dingen alles auszuprobieren.“ Denn der Aktionstag hielt ein buntes Programm bereit – von der Kescher-Station, über kleine Naturführungen, Pflanzenkunde und vielen Mitmachaktionen war alles dabei.

Arbeit mit Kindern macht den Azubis viel Spaß

Für die VWFS-Auszubildenden Sophie Blattmann, Senip Al Alo und Lea Brachel war sofort klar, dass sie sich bei diesem Aktionstag engagieren möchten. Die Arbeit mit Kindern an der frischen Luft hatte sie sofort überzeugt. Vom Aufbau bis zum Abbau wurden ihre helfenden Hände überall benötigt und die unterschiedlichsten Aufgaben, abseits ihres Büroalltags, warteten auf die Auszubildenden. „Die Begeisterung der Kinder ist einfach so toll und motivierend“, sagt Sophie Blattmann. Und Lea Brachel ergänzt: „Wir helfen heute überall, wo es benötigt wird und betreuen hauptverantwortlich das Kinderschminken. Es ist toll zu sehen, wie glücklich die Kinder sind, wenn wir ihr Gesicht verzieren.“

Und auch Ansprechpartnerin Anke Kätzel ist begeistert: „Das Wetter spielt mit, die Azubis sind total engagiert bei der Sache und wir sind dankbar, dass es die Aktion ,Brückenbauen’ der Bürgerstiftung gibt, damit wir diese Unterstützung für einen so wichtigen Tag gewinnen können.“