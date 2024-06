Braunschweig. Die Trends der Europawahl in Braunschweig: Die Grünen verlieren kräftig. Die AfD legt zu, bleibt aber weiterhin einstellig.

Europawahl, was heißt das für Braunschweig? Bis spät in die Nacht wurde in den Wahllokalen gezählt. Details und offizielles Endergebnis werden frühstens Ende der Woche vorliegen. Doch die Tendenzen sind eindeutig. Erhebliche Ergebnis-Verschiebungen werden nicht mehr erwartet.

Um kommunalpolitische Themen ging es zwar nicht, doch alle Parteien Braunschweigs erwarteten sich wichtige Fingerzeige. Erwartet wurde zum Beispiel: Die Grünen werden ihr Rekordergebnis der letzten Europawahl, als sie einen Anteil von 28 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnten, nicht halten können. Die AfD, damals bei 6,8 Prozent, wird zulegen. Beide Annahmen trafen am Ende zu (siehe Grafik). Die Grünen verpassten auch das Ergebnis der Kommunalwahl. Ein zweistelliges Ergebnis gab es für die AfD nicht. Mit 4,3 Prozent aus dem Stand erzielte das BSW den größten Zuwachs. Mit Spannung war auch erwartet worden: Bleibt es dabei, dass die CDU vor der SPD liegt? Auch das bestätigte sich.

Die Ergebnisse der Europawahl. © FMN | Jürgen Runo

Prognosen gegen 18 Uhr gaben bereits einen Bundestrend vor. Befragungen an den Wahllokalen fanden dazu statt. In Braunschweig gab es das nicht. Im Gegenteil: Obwohl es nur ein einziges Kreuz je Wähler zu berücksichtigen gab, bezeichnete Wahlleiter Tobias Pollmann die Europawahl als „logistische Herausforderung“.

Grund: Die Anträge auf Briefwahl hatten in Braunschweig ein neues Rekordniveau erreicht. 47.393 Anträge wurden gestellt, rund fünf Prozent mehr als noch bei der Landtagswahl 2022. Was bedeute, so Pollmanns Stellvertreter Sebastian Hallmann: „Die Stimmzettel befinden sich in Umschlägen. Die Umschläge müssen zunächst geöffnet werden.“

Jeder vierte Wähler in Braunschweig wollte per Briefwahl wählen

Das dauert. Auch aus dem Grund, weil sich viele Braunschweiger Wähler entschlossen, den Stimmzettel nicht per Post zu schicken, sondern in die Briefkästen der Briefwahlzentrale in der Reichsstraße oder des Rathauses einzuwerfen. Von dort aus wurden die Umschläge zum Auszählen in die Heinrich-Büssing-Schule an der Salzdahlumer Straße gefahren. 81 Wahlhelfer warteten dort darauf, mit dem Auszählen beginnen zu können. Weil das Einwerfen bis 18 Uhr möglich war, wurden zu dieser Zeit am Rathaus und in der Reichsstraße die Briefkästen noch geleert, während in der Reichsstraße bereits das Auszählen begann.

Wahlleiter Pollmann, der Stadtrat leitet die Personal-, Organisations-, Digitalisierungs- und Ordnungsdezernate der Stadt Braunschweig, ist der Meinung, dass wahrscheinlich die Corona-Pandemie dafür gesorgt habe, dass die Zahl der Briefwähler in Braunschweig erst sehr stark gestiegen sei und sich daraus mittlerweile ein Trend entwickelt habe. Von den rund 190.000 Wahlberechtigten in Braunschweig wollte mittlerweile jeder Vierte per Briefwahl abstimmen.

Das amtliche Endergebnis der Europawahl in Braunschweig steht noch nicht fest

Gleichzeitig stand bereits ziemlich früh fest, dass von ausgesprochener Wahlmüdigkeit in Braunschweig nicht die Rede sein konnte. Am Ende lag die Wahlbeteiligung leicht über der von 2019. In vier Wahllokalen ließ die Stadtverwaltung gesondert Daten erheben. Aus ihnen ging zum Beispiel hervor: Bereits um 16.30 Uhr lag die Wahlbeteiligung höher als um 18 Uhr während der Bundestagswahl.

Dass gesondert Daten erhoben wurden, verblüffte Leser. Denn es ging zum Beispiel auch um Altersangaben. Zweifel gab es, dass die Anonymität gewahrt sei. Wahlleiter Pollmann sagte dazu: „Die Befürchtungen sind grundlos. Das Verfahren steht in Einklang mit dem Niedersächsischen Statistik-Gesetz.“ Erwartet werden Hinweise darauf, wie zum Beispiel der Umstand zu werten ist, dass fast 15.000 Braunschweiger erstmals an einer Europawahl teilnehmen durften. Fast 5000 von ihnen waren sogar Erstwähler.

Ergebnisse der erweiterten Statistik und das amtliche Endergebnis für Braunschweig könnten noch in dieser Woche vorliegen.

