Braunschweig. Das Ehepaar Querfurth aus Querum feiert am Montag 65. Hochzeitstag. Sie verliebten sich beim Tanz in der Gaststätte „Mittelriede“.

Rosemarie Querfurth ist zwei Jahre älter als ihr Mann Hans-Dieter. Sie ist 88, er seit kurzem 86. Das ist in diesem Alter kein großer Unterschied, in den 1950er Jahren fanden seine Eltern das aber nicht so prickelnd, fast schon ungehörig. Die beiden gebürtigen Braunschweiger freuen sich aber anlässlich ihrer eisernen Hochzeit an diesem Montag, dass es ihnen noch recht gut geht – vor allem geistig. Freilich, die Ehefrau hat es im Rücken, der Ehemann hat schon einige Krankheiten überstanden. „Doch unsere Lebenslust hat uns immer geholfen, Mut zu behalten“, sagen die beiden Querumer.

Hans-Dieter Querfurth, der eine Zwillingsschwester Ingrid hat, verbrachte seine Kindheit und Jugend am Altewiekring, ging nach Volksschulzeit bei Luther & Jordan in der Frankfurter Straße als Maschinenschlosser in die Lehre. Dann heuerte er bei den Libra-Werken am Vossenkamp in Gliesmarode an, bildete sich parallel in der Abendschule bei Teutloff weiter.

Braunschweiger Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit: Ehefrau mit zwei Jahren nach Berlin „ausgewandert“

Rosemarie, geborene Ahrens, 1936 im Haus Korfesstraße 1 geboren, zog mit ihren Eltern im Alter von zwei Jahren nach Berlin, Ihr Vater hatte ein Restaurant geerbt, brannte aber alsbald mit einer Serviererin durch. In den 1940er Jahren wurde Berlin zum Ziel alliierter Bomber, Rosemarie wurde nach Zehdenick in Brandenburg evakuiert. Ihre Mutter kam später nach.

Rosemarie und Hans-Dieter Querfurth am 10. Juni 1959 nach der kirchlichen Trauung in der St.-Johannis-Kirche in der Leonhardstraße. © FMN | Karsten Mentasti

So landete das Mädchen aus Braunschweig also in der Ostzone, der späteren DDR. Nach der Schule lernte sie Mitte der 50er-Jahre Krankenschwester in Luckenwalde. „Ich habe in der Schwesternschule wohl meine Klappe zu weit aufgerissen, wurde beurlaubt. Nicht nur das, ihrer Mutter wurde der Ausweis weggenommen, damit sie nicht in die Hauptstadt der DDR reisen und von dort aus in den Westen auswandern könnten. Die Mauer gab es noch nicht.

Ehepaar Querfurth erinnert sich anlässlich Eiserner Hochzeit: Mit Tricks raus aus der DDR, bevor die Mauer stand

Doch mit Tricks und Überredungskunst beim damaligen Schupo in Zehdenik gelangten Rosemarie Ahrens und ihre Mutter 1957 auf getrennten Wegen doch nach Westberlin und von dort aus zurück nach Braunschweig. Dort kamen sie zunächst im Haus der Bäckerei Bergheim in der Ebertallee unter. Rosemarie arbeitete in einer Privatklinik in der Moltkestraße.

An einem Sonntag war sie mit Mutter und Tante im Nussberg-Restaurant zu Kaffee und Kuchen. Auf dem Rückweg nach Riddagshausen sah Rosemarie auf der Veranda der „Mittelriede“ – dort wurde zum Tanz aufgespielt – den ihr bis dahin unbekannten Hans-Dieter Querfurth. „Ich habe gesagt, ich hätte Durst und müsste dort einkehren“, erzählt sie mit einem Leuchten in den Augen. „Meine Tante hat sich sehr gewundert, schließlich seien wir doch gerade erst etwas trinken gewesen. Doch meine Mutter sagte nur: ,lass’ sie doch’. Sie hat vielleicht etwas geahnt.“

„Ich war begeistert von ihr, auch von ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Forschheit – sie war schon eine fertige Frau.“ Hans-Dieter Querfurth

Jedenfalls brachte die 21-Jährige Krankenschwester den 19-Jährigen Hans-Dieter dazu, mit ihr zu Tanzen, es funkte sofort. Seine Eltern waren nicht begeistert, „sie meinten, das Mädchen hätte mich verführt“, berichtet der Ehemann. „Aber ich war begeistert von ihr, auch von ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Forschheit – sie war schon eine fertige Frau.“

Fünf Kinder und als zweite Heimat Walsrode

Er musste warten, bis er 21 Jahre alt war, bis geheiratet wurde, hätte die Erlaubnis seiner Eltern wohl nicht bekommen. Sohn Bodo war schon im März geboren, am 10. Juni 1959 heirateten Rosemarie und Hans-Dieter in St. Johannis, es war eine Traufe, also Trauung mit Taufe. Bis 1971 bekam das Paar noch vier weitere Kinder, wechselte mehrfach die Arbeit, zog nach Lebenstedt, Goslar, nach der Wende nach Markkleeberg bei Leipzig, dann nach Walsrode. Er wurde Leitender Ingenieur, arbeitete im Einkauf, im Vertrieb, war vielseitig einsetzbar. In Walsrode baute sie bei der Firma Wolff Walsrode AG, in der ihr Mann arbeitete, den betriebsärztlichen Dienst auf. Beide Ehepartner waren „als alte SPDler“ dort auch politisch im Rat der Stadt und im Kreistag engagiert.

Ehejubiläum in der Löwenstadt: 2011 kehrte das Ehepaar Querfurth nach Braunschweig

2011 kehrten die Querfurths nach Braunschweig zurück, übernahmen das Haus seiner Stiefmutter in Querum. Dort erfreuen sie sich an ihrem schönen Garten und an ihrem bereits siebten Hund. Die Kinder – mit zehn Enkeln und zwei Urenkeln – wohnen fast alle um Walsrode herum. Ein jüngeres Ehepaar in der Straße hilft, wenn die Querfurths mal spontan Unterstützung benötigen. Nun freuen sich die Querfurths auf die Feier zum 65. Hochzeitstag mit der gesamten Familie.

