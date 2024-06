Braunschweig. Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg rollt am Dienstag der Oranje den blauen Teppich aus – und öffnet die Besucherterrasse.

Die Fußball-Europameisterschaft naht mit großen Schritten: Bereits in einer Woche, am 14. Juni, steigt das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland. Das bedeutet: Nationalteams aus ganz Europa reisen in den kommenden Tagen an. Die niederländische Nationalmannschaft etwa, die ihr Basislager im Wolfsburger Ritz-Carlton beziehen wird, landet am Dienstag, 11. Juni, auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angenommen, die Oranje besteht die Gruppenphase, startet das Team um Virgil van Dijk, Micky van de Ven oder Wout Weghorst von dort aus auch später im Turnier zu den einzelnen Spielorten. Für die Flüge des Teams ist der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg von der UEFA als „Team-Base-Camp-Flughafen“ bestimmt worden, heißt es in einer Mitteilung. Zu den Vorrundenspielen wird die Mannschaft mit dem Bus reisen.

Niederländische Nationalmannschaft landet um 14 Uhr in Braunschweig

Am Dienstag werden die Spieler und das Trainerteam erst einmal mit blauem Teppich vor der Maschine empfangen. Und: „Wir laden Fußballfreunde ein, die Willkommenszeremonie von der Besucherterrasse aus zu beobachten.“ Die Terrasse werde geöffnet sein, sodass Fans die Fußballer aus der Nähe erleben und begrüßen können. Landen soll der Flieger der Niederländer gegen 14 Uhr.

Der blaue Teppich für die Willkommenszeremonie am Dienstag, präsentiert vor der Treppe zum Flughafengebäude. © Flughafen Braunschweig-Wolfsburg | Flughafen Braunschweig-Wolfsburg

„Wir freuen uns, dass die UEFA uns als Team-Base-Camp-Flughafen ausgewählt hat und wünschen unseren niederländischen Gästen einen guten Aufenthalt in der Region sowie allen Teams und Fans eine tolle Europameisterschaft“, sagt Flughafen-Chef Michael Schwarz.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red