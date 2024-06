Braunschweig. Spitzensportler und Influencer aus der Region Braunschweig-Wolfsburg rufen zur Teilnahme an der Europa-Wahl auf. Das haben sie zu sagen.

Wenige Tage vor der Europawahl am 9. Juni rufen Fußball- und Basketballprofis gemeinsam mit Influencern sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Zeitung dazu auf, die Demokratie als Privileg zu betrachten und vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auf Initiative unserer Zeitung ist ein Video entstanden, an dem sich Eintracht Braunschweig, die Basketball Löwen und der VfL Wolfsburg beteiligten.

Außerdem sind die BSVG sowie die Influence und Influencerinnen Louisa Dellert (@louisadellert), Pat Jabbers (@patjabbers) und Anastasija David beteiligt. Die gemeinsame Botschaft ist so einfach wie deutlich: „Europa geht uns alle was an“, wie es Anastasija David (@nastiinkaaa_) auf den Punkt bringt und: „Jede Stimme für die Demokratie zählt“, so Eintracht-Profi Jannis Nikolaou.

TJ Crocket und Barra Njie (Basketball Löwen) betonen, dass der Wohlstand und das Leben in Europa nicht selbstverständlich seien. Das gelte laut Pat Jabbers insbesondere auch für die Vielfalt Europas. Kathrin Hendrich und Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg erinnern daran, dass das Wahlalter schon auf 16 Jahre gesenkt wurde.

Die Wahllokale haben für die Europawahl am 9. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Infos zum Ablauf in den Städten und Landkreisen der Region haben wir Ihnen hier aufbereitet: