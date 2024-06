Braunschweig. Mehrere Personen sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Doch was ist genau passiert? Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizeibeamte sind am Montagabend wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in die Elbestraße in der Weststadt ausgerückt. Als die Beamten gegen 19.30 Uhr an der Gaststätte eintrafen, war von der körperlichen Auseinandersetzung nichts mehr zu sehen. Es machten jedoch drei Frauen auf sich aufmerksam, die angaben, dass ein männliches Opfer geflohen sei und sich drei ebenfalls männliche Kontrahenten in der Gaststätte aufhalten würden.

Die beschriebenen Personen trafen die Ermittler im Außensitzbereich an. Die Zeuginnen identifizierten einen 51-jährigen Braunschweiger als Beteiligten der Schlägerei. Der andere Beteiligte sei unter anderem mehrfach, auf dem Boden liegend, mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend sei er mit einem weißen Lieferwagen davongefahren. Die Gruppe um den beschriebenen Täter gab einstimmig an, dass es keine Auseinandersetzung gegeben habe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Diesbezüglich wird nach dem Opfer und gegebenenfalls nach weiteren Zeugen gesucht. Hinweise unter (0531) 4763515.

red