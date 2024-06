Braunschweig. Auf der Hildesheimer Straße unter der Autobahnbrücke zur A391 kam es zu einem Verkehrsunfall. Das ist passiert.

Unfall an der Hildesheimer Straße: Die Polizei Braunschweig ist gegen 8.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hildesheimer Straße ausgerückt. Unter der Autobahnbrücke der A391 stieß ein Lkw mit einem Pkw zusammen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht bekannt. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, teilt die Polizei Braunschweig auf Nachfrage mit. Die Gefahr von auslaufenden Betriebsstoffen bestehe nicht. Über Verkehrsbehinderungen ist derzeit nichts bekannt, die Polizei rät aber den Bereich großräumig zu umfahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red