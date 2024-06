Braunschweig. Der MTV Braunschweig veranstaltet am Freitag zum 38. Mal den Nachtlauf. Sperrungen von Straßen inklusive. Wir haben für Sie den Überblick.

Das große Spektakel wirft seine Schatten in Braunschweig bereits voraus: Nachdem der Nachtlauf in der Löwenstadt anno 2023 nicht im Juni stattfand, sondern wegen des Unwetters im Juni 2023 in Braunschweig in den September verlegt wurde, geht im Jahr 2024 nach der verlegten 37. Auflage des Nachtlaufs alles wieder den gewohnten Gang der Dinge. Die Veranstaltung, die der MTV Braunschweig zum nunmehr 38. Mal organisiert und durchführt, findet wieder im Juni statt. Genauer gesagt: am Freitag, 7. Juni.

Wie immer bringt der Nachtlauf auch Sperrungen in der Braunschweiger Innenstadt mit sich, damit die Läufer ab 18.15 Uhr – dann beginnt der erste Kindergartenlauf über 600 Meter, als letzter Lauf startet ab 22 Uhr der 9650-Meter-Jedermannlauf – auf die Strecke gehen können und nicht vom Autoverkehr in Braunschweig gestört werden. Letzterer übrigens kommt auch ohne den Nachtlauf aktuell in der Löwenstadt des Öfteren zum Stillstand. Wir listen für Sie die Sperrungen am Freitag wegen der 38. Auflage des Nachtlaufs auf.

38. Nachtlauf in Braunschweig: Auf diesen Straßen sind die Läuferinnen und Läufer am Freitag unterwegs

Wie die Stadt Braunschweig in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, wird die Innenstadt am Freitag wegen des 38. Nachtlaufs weitgehend für den Kfz- und Radverkehr gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Der Nachtlauf führt ab 18 Uhr über folgende Strecke:

Bohlweg – Dankwardstraße – Fritz-Bauer-Platz – Ruhfäutchenplatz – Marstall – Schild – Sack – Neue Straße – mit Querung der Schützenstraße – Gördelinger Straße – Altstadtmarkt – Breite Straße – Bäckerklint - Scharrnstraße – An der Martinikirche – Turnierstraße – Petersilienstraße – Steinstraße – Eiermarkt – An der Martinikirche - Altstadtmarkt – Brabandtstraße – Bankplatz – Ziegenmarkt – Kohlmarkt – Hutfiltern – Damm – Bohlweg.

Einschränkungen durch den Nachtlauf: Hier geht für den Verkehr in Braunschweig am Freitag nichts mehr

Aufgrund der Streckenführung werden die Bereiche rund um den Altstadtmarkt ab etwa 15 Uhr sowie der Bohlweg in Richtung Süden für den Kfz- und Radverkehr sowie Richtung Norden ab der Einmündung Georg-Eckert-Straße ab etwa 16 Uhr gesperrt. Die nördliche Seite der Georg-Eckert-Straße wird ab der Einmündung Ackerhof in Fahrtrichtung Bohlweg für die Zeit der Veranstaltung (bis Samstag, 8. Juni, etwa 1.30 Uhr) für den Verkehr gesperrt.

Der Streckenverlauf beim 38. Nachtlauf, der am Freitag stattfinden wird.

Alle Parkhäuser in der Innenstadt von Braunschweig – ausgenommen das wegen Baumaßnahmen geschlossene Parkhaus Packhof – sind laut der Stadt erreichbar. Ins Parkhaus Schloss führt nur die Zufahrt über die Georg-Eckert-Straße. Die Einfahrt ins Parkhaus Schützenstraße ist über Meinhardshof, Hintern Brüdern und Schützenstraße möglich.

Hier gelten am Freitag wegen der 38. Auflage des Nachtlaufs in Braunschweig absolute Halteverbote

Entlang der Strecke sowie entlang der Münzstraße, der Südstraße zwischen dem Bankplatz und der Alten Knochenhauerstraße, der Petersilienstraße und der Steinstraße werden von 8 bis 24 Uhr am Freitag aufgrund des Nachtlaufs absolute Haltverbote eingerichtet. Die Südstraße wird in Höhe Bankplatz gesperrt. Damit die Grundstücke erreichbar bleiben, wird für die Südstraße die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Fußgänger können den Bohlweg bis etwa 17.45 Uhr wie gewohnt überqueren. Anschließend ermöglichen Ordnungskräfte für die Zeit des Nachtlaufs die Möglichkeit, in den Bereichen Steinweg/Dankwardstraße sowie Langer Hof die Straße zu überqueren. Fußgänger aus Richtung Damm können den Überweg Waisenhausdamm nutzen. Außerdem steht die Unterführung am ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude zur Verfügung.

Wegen Nachtlauf auch Änderungen bei Taxihalteplätzen: Das müssen Sie am Freitag beachten

Die Zufahrt zum Hotel Deutsches Haus ist über Bohlweg, Hagenscharrn, Fritz-Bauer-Platz und Ruhfäutchenplatz möglich. Die Einbahnstraßenregelung wird dafür für Hagenscharrn, Fritz-Bauer-Platz und Ruhfäutchenplatz aufgehoben.

Weil die Taxenhalteplätze an Bohlweg, Münzstraße und Südstraße entfallen, werden Ersatzhalteplätze in der Casparistraße in Höhe der Hausnummern 11-12 sowie auf dem Kalenwall eingerichtet. Der Taxenhalteplatz am Kalenwall steht bereits ab 15 Uhr zur Verfügung.

