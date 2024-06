Braunschweig. In Watenbüttel haben Diebe am Montagvormittag einen 93-Jährige bestohlen. Sie gerieten mit einem Vorwand in ihre Wohnung.

In den Vormittagsstunden des Montags haben falsche Wasserwerker zum wiederholten Mal in Braunschweig einen Trickdiebstahl verursacht. Eine 93-jährige Frau aus dem Stadtteil Watenbüttel wurde gegen 11 Uhr von einer unbekannten Frau in ihrem Garten angesprochen, die ihr mitteilte, dass das Wasser in ihrem Haus überprüft werden muss, berichtet die Polizei Braunschweig. Dazu zeigte sie der Seniorin eine Karte. Nachdem sie gemeinsam ins Haus gingen und die Wasserhähne in Küche und Keller gemeinsam überprüft hatten, hörte die Seniorin Geräusche aus dem Obergeschoss. Als sie nach dem Ursprung der Geräusche schaute, konnte sie jedoch nichts feststellen. Die unbekannte Frau verließ die Räumlichkeiten anschließend. Schließlich hörte sie noch eine unbekannte männliche Stimme sagen, dass alles in Ordnung sei.

Als sie danach ihre Geldbörse überprüfte, stellte sie das Fehlen von Bargeld fest. Außerdem fehlte Schmuck aus ihrer Wohnung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, sicherte Spuren und leitete ein Strafverfahren ein.

Weiter sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Täterpaar machen können. Die Frau wird wie folgt beschrieben: schwarzer langer Zopf, etwa 1,70 Meter groß, kräftig, Bluse mit Blumenmuster. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516.

red