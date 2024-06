Braunschweig. Am Sonntagabend schlagen Einbrecher die Scheibe eines Bistros in Rühme ein und bedienen sich an Getränken und einer Geldkassette.

In der Gifhorner Straße ist es am späten Sonntagabend zu einem Einbruch gekommen. Das teilt die Polizei Braunschweig mit. Demnach zerstörten Unbekannte eine große Glasscheibe und betraten das Innere eines Bistros. Dort entwendeten sie Getränke aus einem Kühlschrank und machten sich an einer Geldkassette zu schaffen, mutmaßt die Polizei.

Busfahrer wird nach Einbruch in Rühme zum Zeugen

Ein Täter verletzte sich beim Einbruch und bat am nahegelegenen Busbahnhof „Lincolnsiedlung“ einen Busfahrer um Hilfe. Ob der Einbrecher daraufhin identifiziert wurde, teilt die Polizei nicht mit.

Die Tat ereignete sich zwischen 20 und 23.20 Uhr. Nun sucht die Polizei nach drei Personen, die für den Einbruch infrage kommen. Zeugen und Hinweisgeber sollen sich unter (0531) 4762516 melden.

red