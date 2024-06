Hannover. Auf der Fahrt von Osnabrück nach Braunschweig vergriff sich ein 54-Jähriger an einer 24-Jährigen in der Westfalenbahn. Das ist passiert.

Am vergangenen Freitag ist eine 24-Jährige Opfer einer sexuellen Belästigung in der Westfalenbahn geworden. Auf der Fahrt von Osnabrück nach Braunschweig umarmte ein 54-jähriger Mann die Frau gegen ihren Willen, berichtet die Bundespolizei Hannover. Dabei fasste er der jungen Frau an die Brust und küsste sie auf Wange und Mund. Die junge Frau wehrte sich verbal und durch Wegdrücken, so die Bundespolizei weiter. Ein Zugbegleiter wurde auf die Situation aufmerksam und verwies den 54-Jährigen aus dem Zug.

Nach sexueller Belästigung: Täter flüchtet und wird von Polizei gestellt

Der Mann flüchtete vor den Beamten vom Bahnsteig bis in die unterste Ebene des Hauptbahnhofs Hannover. Dort konnte er gestellt und vorläufig festgenommen werden. Da er kein gültiges Ticket bei sich hatte, wurde eine Strafanzeige gegen ihn gestellt und im Anschluss konnte er die Wache wieder verlassen - die sexuelle Belästigung war da aber noch kein Thema. Nach Ankunft des Zuges im Braunschweiger Hauptbahnhof erstattete die betroffene 24-Jährige eine Strafanzeige. Nach Schilderung des Sachverhaltes kontaktierten die Beamten umgehend ihre Kollegen in Hannover und gaben die Informationen weiter.

Im Zuge der Videoauswertung stellten die Bundespolizei fest, dass es sich bei dem vorläufig festgenommenen Mann um den Täter der sexuellen Belästigung handelt. Gegen den Mann wird neben dem Erschleichen von Leistungen auch wegen sexueller Belästigung ermittelt, so die Bundespolizei in ihrer Mitteilung. Die Bundespolizeiinspektion Hannover empfiehlt, möglichst unmittelbar die Polizei über derartige Vorfälle zu informieren und die Einsatzkräfte zum Täter zu führen.

red