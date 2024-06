Braunschweig. Sie übertragen die EM: Hier finden Sie alle Braunschweiger Kneipen, die das Turnier im Freien übertragen – Deutschland-Spiele und Co.

Die EM 2024 steht auch in Braunschweig vor der Tür. Zumindest, wenn Sie den Fernseher einschalten. Wer gemeinsam draußen in großer Runde die Spiele mitverfolgen will, für den ist nicht nur das Public Viewing in Braunschweig zur EM eine Option. Auch zahlreiche Kneipen übertragen in Braunschweig die Europameisterschaft in ihrem Außenbereich. Lecker Bierchen, Sonne und Fußball gucken, für viele wohl kaum zu überbieten.

Deshalb kommt hier eine Auflistung aller Kneipen, die die EM in Braunschweig übertragen. Die Liste hat das Braunschweig Stadtmarketing zusammengestellt. Es handelt sich hierbei nur um Kneipen im Innenstadtbereich, die die Übertragung der EM 2024 im Außenbereich bei der Stadt bereits angemeldet haben. Bei der Stadt, die Für den Bereich außerhalb der Innenstadt liegen bei der Stadt, die zuständig ist, noch keine Anträge der Kneipen vor. Erfahrungsgemäß kommen kurz vor der EM noch zahlreiche weitere Kneipen dazu, weshalb kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht.

Diese Kneipen in Braunschweig übertragen die EM im Außenbereich:

Altstadttreff, Am Magnitor 14-15

Beyti, Bohlweg 10

Friedas Braunschweig, Prinzenweg 5

Hopfengärtchen, Schild 4

Lindi, Bohlweg 22

Magnitorwächter, Am Magnitor 9

Movie, Neue Str. 2

My Way, Kannengießer Str. 11

Sie sind Betreiber einer Gaststätte und übertragen die EM ebenfalls im Außenbereich? Melden Sie sich bei uns unter redaktion.braunschweig@funkemedien.de und wir nehmen Sie in die Liste der Kneipen, die EM-Spiele zeigen, auf!

