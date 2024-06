Braunschweig . Auch im Osten der Stadt gibt es ein Angebot: Bis zu 1000 Gäste können beim Polizeisportverein Braunschweig die Spiele schauen.

Die Fußball-Europameisterschaft rückt immer näher, und in Braunschweig gibt es immer mehr Veranstaltungsorte für das Rudelgucken der deutschen Nationalelf. Neben dem Open-Air-Event im Applaus-Garten an der Wolfenbütteler Straße und dem Astor-Filmtheater bietet auch die Gaststätte „Zur Freundschaft“ im Östlichen Ringgebiet ein Public Viewing der Fußballspiele an.

Gaststätte „Zur Freundschaft“ in Braunschweig: Alle EM-Spiele werden übertragen

Auf dem Gelände des Polizeisportverein Braunschweig an der Georg-Westermann-Allee 36 im Prinzenpark Braunschweig werden in der Zeit vom 14. Juni bis 14. Juli die Fußballspiele der Fußball-Europameisterschaft übertragen. Der Biergarten ist von Montag bis Freitag ab 16 Uhr geöffnet, am Wochenende jeweils ab 13 Uhr. Die Gaststätte „Zur Freundschaft“ organisiert die Fußball-Übertragungen in Zusammenarbeit mit dem Polizeisportverein und der Braunschweigischen Landessparkasse. Bis zu 1000 Personen können die Spiele vom Freisitzbereich und der Tribüne verfolgen, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters weiter. Auf einer großen LED-Wand werden alle Fußballpartien bei Wind und Wetter gezeigt. Der Eintritt für die Spiele ist frei.

Für kleine Gäste stehe außerdem eine Hüpfburg zur Verfügung. „Diese einmalige Kulisse bietet sich einfach hervorragend an, sie für ein Angebot wie Family Viewing zur Europameisterschaft 2024 zu nutzen“, wird Gastronom Christian Siebke in der Mitteilung zitiert. Die Veranstalter sprechen von einer „Feelgood-Area“ für Familien, die in geselliger Atmosphäre die Spiele verfolgen können.

Erreichbar ist die Gaststätte „Zur Freundschaft“ über die Bushaltestellen Nußberg oder Prinz-Albrecht-Park, für Fahrradfahrer stehen begrenzte Fahrradparkplätze zur Verfügung. Für Autofahrer gibt es wenige Parkplätze. Im regulären Sitzbereich der Gaststätte nimmt die Gastronomie Reservierungen entgegen, die Plätze der Tribüne stehen frei zur Auswahl. Weitere Informationen zum Family Viewing sind auf www.zur-freundschaft-bs.de sowie bei Instagram zu finden.

