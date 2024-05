Braunschweig. In Braunschweig wurde der Mann aus Schweden verhaftet. Nun hat die Staatsanwaltschaft entschieden, was mit ihm passiert.

Die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig hat mit Entscheidung vom 17. Mai 2024 die Auslieferung des am 27. April 2024 festgenommenen syrischen Staatsangehörigen zur Strafverfolgung nach Schweden bewilligt. Darüber informiert die Generalstaatsanwaltschaft Braunschweig in einer Pressemitteilung.

Vor wenigen Tagen sorgte ein SEK-Einsatz vor einem Haus in der Ratsbleiche für Aufsehen. Der Verfolgte war im Rahmen internationaler Fahndung auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls der schwedischen Behörde in Braunschweig lokalisiert und durch Spezialkräfte des Bundeskriminalamtes im Rahmen einer Zielfahndung festgenommen worden. Zur Durchführung der Festnahme waren Knallkörper zum Einsatz gekommen, verletzt wurde niemand.

Deswegen wurde der Mann in Braunschweig verhaftet

In Schweden soll der Mann unter anderem wegen schweren Raubes strafrechtlich belangt werden. Vorgeworfen wird ihm die gewaltsame Entwendung eines Mobiltelefons und Portemonnaies samt Inhalt sowie unerlaubter Waffenbesitz.

Der Mann wurde am Montag, 27. Mai, am Flughafen Frankfurt am Main den schwedischen Behörden übergeben, heißt es.

„Das Verfahren ist beispielgebend dafür, wie zügig und gut die länderübergreifende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa funktioniert“, lautet es in der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft.

red