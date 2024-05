Braunschweig. Braunschweig gilt laut dem neuen „Glücksatlas“ als „Underperformer“. Dabei gibt es genügend Gründe, warum es anders sein müsste.

Da staunen sogar die Meinungsforscher nicht schlecht: Es geht den Menschen in Braunschweig rein objektiv ziemlich gut, aber die Zufriedenheit ist nur in wenigen Großstädten noch mieser. Denn laut einer großen Umfrage schätzen sich viele Braunschweiger als eher nicht so glücklich ein.

In dem Ranking unter den 40 größten Städten über 200.000 Einwohnern landet Braunschweig auf Platz 36, wie aus dem „Glücksatlas“ hervorgeht, den die Süddeutsche Klassenlotterie (SKL) nun vorstellte. Da ist es für alle Braunschweiger wohl nur ein schwacher Trost, dass das rivalisierende Hannover nur auf Rang 32 liegt.

Eigentlich müsste Braunschweig im „Glücksatlas“ auf Platz 8 landen

Für das Ranking befragte das Institut für Demoskopie Allensbach 25.557 Menschen zwischen Januar 2021 und April 2024. Die Meinungsforscher befragten in diesem langen Zeitraum in allen Städten gleichmäßig. Gewertet wurde, wie die Befragten ihre Lebensqualität wahrnehmen, keine Rolle spielten objektive Kriterien wie Einkommen, Infrastruktur oder Grünflächen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Vergleich des Glücksindex mit diesen von den Forschern ausgewählten objektiven Indikatoren zeigt jedoch, dass sich die Menschen in den gut platzierten Städten wie Kassel, Erfurt und Aachen glücklicher fühlen, als sie eigentlich nach messbaren Kriterien sein müssten. Braunschweig käme demnach eigentlich auf Platz 8. Die gefühlte Wahrheit ist also ausgerechnet bei uns eine ganz andere. Die Studienmacher bezeichnen Braunschweig deshalb als „Underperformer“.

In Braunschweig wohnen laut „Glücksatlas“ viele Alleinlebende

„Die Spitze des Glücksrankings bilden überwiegend kleinere, beschauliche Städte“, sagte Umfrageleiter Professor Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg. Die Städte vereine eine eher kleinstädtische und familiäre Atmosphäre. Sie hätten oft ein studentisches Umfeld und besäßen viele Grünflächen. In Braunschweig gebe es viele Alleinlebende, die oft unzufriedener seien als ihre Mitmenschen.