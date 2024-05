Braunschweig. Aufgrund von Bauarbeiten auf der Fahrbahn müssen die Braunschweiger Autofahrer mit Stau auf der A2 rechnen.

Für Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn kommt es auf der A2 in der kommenden Woche zu Sperrungen einzelner Fahrstreifen, informiert die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung. Gründe für die Sperrungen seien Instandsetzungen der Fahrbahn.

Von Dienstag, 4. Juni, 19 Uhr, bis Mittwoch, 5. Juni, 5 Uhr, sind auf der A2 Braunschweig Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle (AS) Braunschweig-Watenbüttel und der Raststätte Zweidorfer Holz der zweite und erste Überholfahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wird während der Arbeiten über den Standstreifen geleitet, heißt es.

Auch auf der A2 Hannover Richtung Braunschweig zwischen der AS Braunschweig-Hafen und dem Autobahnkreuz (AK) Braunschweig-Nord ist der zweite Überholfahrstreifen von Mittwoch, 5. Juni, 19 Uhr, bis Donnerstag, 6. Juni, 5 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird über den Hauptfahrstreifen geleitet.

Weitere Fahrstreifensperrungen auf der A2 bei Braunschweig sind geplant

Von Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, bis Freitag, 7. Juni, 5 Uhr, sind auf der A2 Hannover Richtung Braunschweig zwischen der AS Braunschweig-Watenbüttel und der AS Braunschweig-Hafen der erste Überholfahrstreifen und der Hauptfahrstreifen gesperrt. Sobald der Asphalteinbau abgeschlossen ist, werde die Sperrung für die Auskühlzeit auf den Hauptfahrstreifen beschränkt.

Von Freitag, 7. Juni, 19 Uhr, bis Samstag, 8. Juni, 5 Uhr, ist auf der A2 Braunschweig Richtung Hannover zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord und der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen die Ausfahrt von der A391 kommend auf die A2 in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Eine Umleitung ab dem Autobahnkreuz Braunschweig-Nord über die A391, B214 zurück zur A2 an der Anschlussstelle Braunschweig-Watenbüttel ist eingerichtet, so die Autobahn GmbH.

Die Autobahn GmbH bittet um Verständnis für die notwendigen Arbeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

