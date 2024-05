Braunschweig. Zum Saisonstart der beiden Freibäder hat sich die Stadt etwas Besonderes für Kinder einfallen lassen. Das ist geplant.

Das Freibad Bürgerpark in Braunschweig ist bereits seit Pfingstmontag in Betrieb, nun öffnen auch die städtischen Freibäder Raffteich und Waggum.

Das bieten die Freibäder Raffteich und Waggum ihren Gästen

Am Samstag, 1. Juni, ist Saisonstart in Waggum. Seit der Saison 2023 ist das Freibad mit Solarthermie, Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe ausgestattet und dadurch beheizt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. So biete es auch an kühleren Tagen eine angenehme Wassertemperatur. „Ein Beachvolleyballfeld, eine Wasserspiellandschaft und weitere Angebote tragen ihren Teil zum gemütlichen Freibadtag bei“, heißt es in der Mittelung weiter.

Der erste Freibadtag im Freibad Raffteich ist am Samstag, 8. Juni. Bereits im vergangenen Jahr hätten die Besucherinnen und Besucher hier die neue Strandfläche genießen können.

Die Stadtbad GmbH lädt alle jungen Badegäste zur Saisoneröffnung ein. Alle Kinder unter zehn Jahren können sich jeweils an den ersten drei Öffnungstagen in den Freibädern Raffteich und Waggum auf kostenlosen Eintritte freuen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um die Öffnung der Freibäder auch künftig bedarfsgerecht vorzunehmen, werde die Stadtbad GmbH in diesem Sommer wieder die Bäderampel anbieten. Diese regele je nach prognostizierter Temperatur und Sonnenscheindauer die Öffnung beziehungsweise Schließung der Freibäder Raffteich und Waggum. Ausgenommen von der Regelung ist demnach das Freibad Bürgerpark, das den Gästen die gesamte Sommersaison uneingeschränkt zur Verfügung stehe.

Wer seinen Freibadbesuch verlässlich planen möchte, findet demnach die Bäderampel ab sofort auf der Website der Stadtbad GmbH unter www.stadtbad-bs.de/baederampel oder auf Aushängen an den jeweiligen Freibadkassen im Raffteich und im Bürgerpark.

Auch die Stadtbad GmbH müsse die Preise anpassen, um einen Teil der Mehrkosten abzufangen. Wesentlich verantwortlich dafür seien die deutlich gestiegenen Lohnkosten, Energiekosten aber auch die Investitionen in neue Attraktionen und einen klimafreundlicheren Betrieb. Mit 10 Cent auf die Tageskarten habe sich die Stadtbad GmbH allerdings bemüht, die Preisanpassung in diesem Jahr gering zu halten.

Das sind die neuen Eintrittspreise für die Freibäder Raffteich und Waggum

Die Eintrittspreise: Freibäder Bürgerpark und Raffteich: Erwachsene 5,30 Euro, Ermäßigte 4,30 Euro.Freibad Waggum: Erwachsene 4 Euro, Ermäßigte 3 Euro.

Darüber hinaus biete die Stadtbad GmbH verschiedene Vergünstigungen an, von 10er-Karten über Sommerferienkarten für Kinder und Jugendliche bis hin zur Saisonkarte. Für 172 Euro könnten damit alle drei Freibäder in der Saison des Kaufs genutzt werden.

Wer sich ein Anstehen an der Kasse insbesondere an heißen Sommertagen sparen wolle, für den stehe weiterhin der Onlineshop unter shop.stadtbad-bs.de zur Verfügung. Dort könnten tagesaktuell Tickets für die Freibäder gekauft werden. In den Freibädern Bürgerpark und Raffteich können die Onlinetickets demnach direkt am Drehkreuz entwertet werden.

