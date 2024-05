Braunschweig. Die letzten Maitage werden nass. In Teilen Deutschlands fallen bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter. Die Lage in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Was das Wetter Ende Mai angeht, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Traditionsgemäß zuerst die schlechte Nachricht: Es wird nochmal nass. Aber, und das ist die gute Nachricht: So viel Regen wie im südöstlichen Teil Deutschlands kommt in der Region Braunschweig-Wolfsburg nicht runter. Wir haben mit dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) über die Aussichten der kommenden Tage gesprochen.

„Landregen“ in der Region Braunschweig-Wolfsburg erwartet – So wird das Wetter am Donnerstag und Freitag

DWD-Experte Lutz Beckebanze spricht von einem „Landregen“, der am Donnerstagnachmittag über die Region Braunschweig-Wolfsburg zieht. „Es ist kein gefährliches Unwetter, stattdessen gut für die Vegetation“, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung. Es gebe, im Gegensatz zu anderen Teilen Deutschlands, keine Unwetterlage. Bei den Schauern, die bis in den Abend hineingehen, kommen lediglich zehn Liter pro Quadratmeter an Regen herunter. Die Temperaturhöchstwerte liegen dabei bei 18 bis 20 Grad Celsius.

Am Freitag lockert sich die Bewölkung auf, der Wind weht dabei mäßig. Es wird mit Höchstwerten um 22 Grad etwas wärmer. Vor allem der Abend werde freundlich.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen im Harz

Der Harz bekommt laut Beckebanze am Rande etwas mehr Niederschlag ab. Das nach Polen ziehende Tief, was für den gewittrigen Dauerregen vor allem im südöstlichen Teil Deutschlands verantwortlich ist, zieht sich maximal bis zur Mitte Thüringens. „An der niedersächsischen Grenze zu Sachsen-Anhalt können aber auch Gewitter möglich sein“, so Beckebanze.

Jahrhundertregen im Süden Deutschlands? Das sagt der DWD-Experte

Während der Niederschlag in der Region Braunschweig-Wolfsburg nicht einem Unwetter entspricht, wird der „ergiebige Dauerregen“, wie Beckebanze ihn nennt, im Süden Deutschlands als solches eingestuft. Dort solle nach Angaben des DWD bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. „Ob das jetzt aber ein Jahrhundertregen ist, müssen die Klimaexperten beurteilen“, sagt der Meteorologe. Für Teile Bayerns und Baden-Württembergs gilt am Donnerstagnachmittag bereits die Unwetterstufe 3.

