Braunschweig. Erst Portemonnaie weg, dann unberechtigt Geld abgehoben. Die Polizei sucht eine Frau in Braunschweig, die gleich zweimal zugeschlagen hat.

Vergangene Woche hat die Polizei bereits eine Öffentlichkeitsfahndung nach einer weiblichen Person veranlasst, da diese am 17. Februar mit der gestohlenen Geldkarte einer 76-Jährigen unberechtigt Geld abgehoben und Waren eingekauft haben soll, teilt die Braunschweiger Polizei mit.

Gleiches ist einer 84-jährigen Seniorin am 13. Februar in Volkmarode widerfahren. In ähnlicher Weise soll die Täterin der Geschädigten während einer Einkaufstour zunächst die Geldbörse samt EC-Karte gestohlen haben. Später musste sie zudem feststellen, dass mit der EC-Karte unberechtigt Geld abgehoben und Waren eingekauft wurden.

Insgesamt ist ihr ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Die Braunschweiger Polizei sucht nach dieser Frau. © FMN | Polizei Braunschweig

Wie im ersten Fall konnten die Ermittler auch hier Bilder der Überwachungskamera einer Bank sichern, auf denen eine weibliche Person zu erkennen ist. Mit Beschluss des Amtsgerichts Braunschweig wurden auch diese für eine Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Hinweise auf die Identität der Frau nimmt das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 476-3515 entgegen.

