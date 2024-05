Braunschweig. Das jährliche Straßenmusikfestival Buskers Braunschweig startet in die achte Runde. Das können Innenstadt-Gäste erleben.

Das jährliche Straßenmusikfestival Buskers Braunschweig lädt vom 31. Mai bis zum 2. Juni zu einem bunten musikalischen Stadtbummel ein. An allen drei Tagen sind die Besucher laut einer Mitteilung des Vereins Kulturzelt Braunschweig eingeladen, sich von der Musik aller möglichen Genres aus den unterschiedlichsten Ländern begeistern zu lassen. Das Fest wird abgerundet durch das Abschlusskonzert am Sonntagabend.

Die Braunschweiger Innenstadt verwandelt sich am Freitag wieder zu einer großen Bühne für Künstler aus aller Welt und kreiert das größte Straßenmusikfestival Norddeutschlands, wie es in der Mitteilung heißt. Diverse Künstler aus allen Ecken der Welt wollen die Zuschauer in der Löwenstadt begeistern.

Straßenmusik trifft Streetfood beim Buskers in Braunschweig

Vielseitige Auftritte, die im Stundentakt stattfinden, gestalten dabei das Programm der Besucher. Treue Kulturfans werden den einen oder anderen Künstler wiedererkennen, da einige von ihnen bereits seit Jahren zum festen Programm der Veranstaltung gehören. Die Buskers-Familie biete jedoch jährlich genügend Raum für neue Gruppen.

Um für die Verpflegung der Zuschauer zu sorgen, runden etliche Foodtrucks das Event mit ihren Streetfood-Angeboten ab. Die internationale Küche bringt eine Vielfalt an Köstlichkeiten in die Straßen der Innenstadt und stillt dabei jeden Hunger, ganz gleich ob groß oder klein.

Braunschweiger Straßenmusik-Festival bietet auch Kunst und Schmuck

Das Straßenfest lebe von weltweiter Vielfältigkeit, heißt es. Um diese noch stärker mit dem kreativen Angebot widerspiegeln zu können, seien dieses Jahr alle möglichen Kunstformen eingeladen, der Buskers-Community beizutreten. Ganz gleich, ob handgefertigte Schmuckstücke, dekorative Artikel oder Kunstwerke jeglicher Art. Das Fest solle ein Zusammentreffen von Kunst, Kultur und Musik für alle Altersgruppen ermöglichen – und das kostenlos.

Die Künstler spielen gemäß dem Motto „Gefällt’s dir gut, wirf was in den Hut“ – Kleingeld kann also mitgebracht werden. Ebenso biete sich die Möglichkeit, die Buskers-Festivalbändchen zu erwerben. Diese seien für 5 Euro erhältlich, und der Kauf sei eine wichtige Form der Unterstützung für das Festival.

Die Zuschauer gestalten bei Buskers sowohl ihr Programm als auch das Abschlusskonzert

Die Krönung des Wochenendes stellt das Abschlusskonzert dar. Während des gesamten Buskers kann für die Lieblingskünstler abgestimmt werden. Die fünf Acts mit den meisten Stimmen treten am Sonntagabend um 19 Uhr auf der Hauptbühne am Platz der deutschen Einheit auf.

Weitere Informationen zum vollständigen Programm, den Künstlern und den Spielplänen werden auf www.buskers-braunschweig.de veröffentlicht. Die Social Media-Kanäle www.instagram.com/buskers_braunschweig oder www.facebook.com/buskersbraunschweig bieten dabei zusätzliche Einsichten und Informationen.

