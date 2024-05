Braunschweig. Auf dem Gelände des Millenium-Event-Centers steigt bald das nächste Holi-Festival. Diese DJs legen auf. Was die Gäste erwarten wird.

Der Parkplatz des Millenium-Event-Centers (MEC) am Madamenweg in Braunschweig verwandelt sich bald wieder in ein buntes Farbenmeer: Das Holi-Festival kommt am Samstag, 15. Juni, in die Stadt und verspricht einen besonderen Tag voller Musik, Tanz und farbenfroher Freude, heißt es in einer Pressemitteilung des MEC.

Das Holi-Festival ist inspiriert vom traditionellen indischen Frühlingsfest und findet in Braunschweig von 13 bis 20 Uhr statt. Regionale DJs aus Braunschweigs, wie Justin Pollnik, Zaro, John Minus und präsentieren Hits aus EDM, House & Charts. Die Gäste haben die Möglichkeit, kühle Drinks, Cocktails und kulinarische Köstlichkeiten zu konsumieren.

Karten kosten 16,52 Euro, Farbbeutel gibt es im Dreierpack für 8,75 Euro, Fünferpack für 13,41 Euro und Zehnerpack für 21,69 Euro.

red