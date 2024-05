Braunschweig. Ein Ehepaar aus Braunschweig war auf dem Weg zur Haltestelle „Gesundheitsamt“, als die 76-Jährige vom Pkw erfasst wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist es auf der Hamburger Straße in Höhe der Siegfriedstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn fuhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der Hamburger Straße in Richtung Innenstadt, berichtet die Polizei.

In Höhe der Siegfriedstraße passierte ein Ehepaar von rechts die Straße, um zu der Haltestelle „Gesundheitsamt“ zu gelangen. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit der 76-jährigen Frau aus Braunschweig nicht mehr verhindern. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei ersten Ermittlungen konnte nicht geklärt werden, welche der beteiligten Personen die Kreuzung bei Grünlicht überquerte. Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und insbesondere zu der Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531 476 3935.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen.

: Hören Sie in unseren Podcast YesBS rein – dort erzählen junge Braunschweigerinnen und Braunschweiger, wie sie sich in der Stadt etwas aufbauen und ihr Ding durchziehen. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red