Braunschweig. Am Bahnübergang Altmarkstraße sind ein Pkw und eine Bahn zusammengestoßen. Zug soll zurückgschleppt werden. Das sind die Details.

Echter Schock am frühen Samstagvormittag in Braunschweig: In Bienrode sind am Morgen an einem Bahnübergang ein Auto und ein Nahverkehrszug zusammengestoßen. Die Polizei Braunschweig hat Informationen unserer Zeitung zu dem Unfall, der sich am Bahnübergang Altmarkstraße ereignet hat, bestätigt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sind Rettungswagen vor Ort im Einsatz.

Unfall in Bienrode: Das ist bislang zum Zusammenstoß am Bahnübergang an der Altmarkstraße bekannt

Die große Frage: Was ist genau passiert? Nach Angaben der Polizei seien das Fahrzeug und die Bahn an dem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Der Unfall sei, so ein Polizeisprecher, „zum Glück glimpflich abgelaufen.“ Soll heißen: Es gibt keine verletzten Personen, nur einen Schaden an Bahn und Auto. Zur genauen Unfallursache machte die Polizei bislang noch keine Angaben. Nach unseren Informationen hat die Frau das Rotlicht am Bahnübergang missachtet und kollidierte mit dem erixx-Zug.

Die Fahrerin des Pkw stand nach dem Unfall an dem Bahnügergang an der Altmarkstraße in Bienrode unter Schock. Gleiches gilt nach Auskunft des Polizeisprechers auch für einen Fahrgast aus der Bahn, die auf der Strecke unterwegs war. Beide wurden von den Einsatzkräften vor Ort betreut. Wie hoch der Schaden ist, vermochte die Polizei bislang nicht zu sagen.

Fahrgäste sitzen nach Unfall am Bahnübergang Altmarkstraße in Bienrode in Zug fest

Auch wie lange es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen kommt, ist vorerst nicht bekannt. Nach Angaben von Augenzeugen vor Ort sollen die Passagiere in dem Zug festsitzen – offenbar so lange, bis ein Notfall-Manager der Bahn am Ort des Geschehens eintrifft. Der Triebwagenfahrer habe Busse zum Ersatz angefragt, heißt es. In der Bahn sitzen nach bisherigen Augenzeugen-Berichten ungefähr 180 Passagiere. Nach unseren Informationen soll der Zug in den Braunschweiger bahnhof zurückgeschleppt werden.

Bahnübergang Altmarktstraße in Bienrode: Schon im August 2022 kam es zu einem Unfall

Über den Bahnübergang Altmarktstraße in Bienrode hatte es in der Vergangenheit bereits Diskussionen gegeben, weil dieser einer der wenigen in Braunschweig ist, der nicht beschrankt ist. Im August 2022 hatte sich just an diesem Übergang ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dort war seinerzeit der Fahrer eines Skodas bei Rotlicht über die Schienen gefahren, worauf der Nahverkehrszug Erixx auf dem Weg nach Uelzen in den Wagen krachte. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. 74 Passagiere im Nahverkehrszug blieben unverletzt. Es entstand hoher Schaden.

Vor dem Hintergrund des schweren Zugunglücks in Bienrode am 26. August 2022 forderten die Parteien CDU, BIBS und FDP im Stadtbezirksrat Wabe-Schunter-Beberbach schon seinerzeit Schranken für den Bahnübergang auf der Altmarkstraße.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: