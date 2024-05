Dieser frühere Atomschutzbunker in Xanten in NRW wurde für 1,6 Millionen Euro verkauft. Die beiden Bunker in unserer Region sind auch im Privatbesitz, können im Fall der Fälle aber öffentlich genutzt werden. Die beiden Schutzräume sind derzeit allerdings weder funktions- noch einsatzbereit. © dpa | Fabian Strauch