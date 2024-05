Braunschweig. Kostenlos und unter freiem Himmel: Wer bei der Europameisterschaft das Public Viewing möglich macht.

Fußball live auf großer Videoleinwand: Im Applaus Garten auf dem Gelände der Wolters-Brauerei an der Wolfenbütteler Straße können Fans die Spiele der Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli unter freiem Himmel verfolgen. Der Veranstalter Applaus Kulturproduktionen zeigt alle Spiele ab 18 Uhr kostenfrei.

„Garten-Ambiente, Sommer, kühles Bier – fehlt nur noch das Sommer-Märchen 2024“, erklären Nils Handke, Geschäftsführer des Wolters-Hofbrauhauses, und Paul Kunze, Geschäftsführer Applaus Kulturproduktionen, in einer Pressemitteilung.

„Dem aufmerksamen Beobachter des Applaus Garten-Programms könnte bereits die verdächtige Lücke im Terminkalender aufgefallen sein: Keines unserer mehr als 30 geplanten Konzerte findet während der Fußball-Europameisterschaft statt“, so Kunze. Bis zu 2000 Gäste könnten die Spiele im Applaus Garten sehen. „Die Vorfreude auf das Heim-Turnier wächst mit jedem Tag spürbar, und wir unterstützen gerne, wenn dieses sportliche Großereignis an einem so attraktiven Ort in Braunschweig für alle erlebbar wird“, wird in der Mitteilung Gerold Leppa zitiert, der Geschäftsführer der Braunschweig Stadtmarketing GmbH.

Neben Gastgeber Deutschland nehmen 23 weitere Mannschaften an der Uefa Euro 2024 teil.

Weitere Informationen gibt es unter www.applausgarten.de/publicviewing. Sponsor der Live-Übertragungen ist die Kosatec Computer GmbH.

