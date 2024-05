Braunschweig. In der Schulzeit geht Felix Berthold auf TikTok viral. Mit welchen Vorurteilen der Braunschweiger kämpft und was er in Zukunft plant.

In der Schulzeit zum TikTok-Star: Im Jahr 2020 sitzt der 16-jährige Felix Berthold zu Hause in Braunschweig. Es ist Corona-Pandemie. Die Schulen sind geschlossen und auch die Freizeitaktivitäten fallen aufgrund des Lockdowns erst einmal flach. Statt Freunden und Freizeit bestimmen Einsamkeit und Langeweile sein Leben.

Berthold fängt an Videos zu drehen und sie auf der Videoplattform TikTok, die während der Pandemie einen regelrechten Ansturm erlebte, hochzuladen. TikTok ist ein soziales Netzwerk, auf dem Nutzer selbst kurze Videos teilen können und durch Likes und Kommentare mit ihren Lieblings-Creatoren interagieren. „Creator“ so nennen sich die Kreativschaffenden in den sozialen Netzwerken. „Mein erstes TikTok war über eine Klausur, die wegen des Lockdowns ausgefallen ist“, erinnert sich Berthold. Genau dieses Video geht viral: Hunderttausende Aufrufe, jede Menge Likes und Kommentare. „Als das Video viral gegangen ist, fand ich es eigentlich ganz amüsant, weil man sich ja nichts dabei denkt“, erzählt er. Der damals 16-Jährige ist überrascht vom Erfolg, fängt daraufhin an, regelmäßig Inhalte aufzunehmen und online zu stellen.

Mit seinen Sketch-Videos unterhält der Braunschweiger mittlerweile über 650 Tausend Zuschauer auf TikTok

Im Laufe der Zeit beginnt der heute 21-Jährige, Sketch-Videos zu drehen. „Vor drei bis vier Jahren war meine Mutter noch eine große Inspiration. Ich habe sie immer in meinen Sketchen parodiert. Das fand sie am Anfang gar nicht lustig, hat sogar gesagt, dass ich das nicht mehr machen soll“, erinnert er sich. Irgendwann seien die beiden dann an einer Supermarkt-Kasse von Zuschauern erkannt worden. „Dann fand meine Mutter es ganz lustig, weil sie, glaube ich, gemerkt hat, dass das wirklich einige Leute sehen“, erzählt er weiter.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. @realberthold Wie ich das immer ein Tag vorher gesagt habe 😬🤷🏼‍♂️ Aber zum Glück haben wir die Produkte von @Alpro 🌱 #Alpro #AlproBreakfastClub | Anzeige ♬ Originalton - Felix💅🏼 Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Mittlerweile parodiert Felix Berthold in seinen Videos alles Mögliche. Egal ob Fernseh-Wahrsagerinnen oder alltägliche Situationen wie das Vergessen der Kopfhörer bei einer Zugfahrt. Mit einer ordentlichen Prise Selbstironie unterhält der Braunschweiger auf seinem TikTok-Account „realberthold“ über 650 Tausend TikTok-Abonnenten. Vor einem Greenscreen schlüpft er, mit Perücken, Aufklebe-Bart und jeder Menge Equipment, für seine Videos in die verschiedensten Rollen. Seine Ideen für die ausgefallenen Sketch-Videos nehme er sich von überall: „Wenn ich draußen bin, eine lustige Kassiererin sehe oder in der Bahn eine lustige Person unterwegs ist, dann denke ich mir immer, das könnte man umsetzten in einem lustigen Sketch.“

„Ich frage mich wirklich manchmal, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht mit TikTok angefangen hätte. Das würde mich auch sehr interessieren“ Felix Berthold lebt von Inhalten auf TikTok

Felix Berthold: Vom Fast-Food-Nebenjob zum TikTok-Star

Wie lange er an einem Video sitzt, sei unterschiedlich. „Auf meinem Haupt-Account, auf dem ich meine Sketch-Videos hochlade, kann es von einer Idee bis zum Upload schon zwei bis drei Wochen dauern“, erzählt Berthold. Skript schreiben, Requisiten bestellen, filmen, schneiden. Seit zwei Jahren ist das sein Arbeitsalltag. „Ich habe mein Abitur abgebrochen, für TikTok. Das war 2021. Dann habe ich noch ein Jahr ein Praktikum in einer Werbeagentur gemacht und seitdem mache ich das hauptberuflich“, erzählt er. Auf einmal verändert sich alles für den damaligen Schüler. Seinen Nebenjob bei einer Fast-Food-Kette konnte er irgendwann kündigen und mit 17 Jahren bereits in seine erste eigene Wohnung ziehen. „Ich frage mich wirklich manchmal, was ich gemacht hätte, wenn ich nicht mit TikTok angefangen hätte. Das würde mich auch sehr interessieren“, verrät Berthold.

Den Wunsch, Content-Creator zu werden, hatte Felix Berthold nie. Sein Erfolg kam ganz unverhofft. Es ist laut ihm die falsche Herangehensweise, die Karriere in den sozialen Medien nur wegen der Follower und des Geldes anzustreben. „Von keinem, mit dem ich gesprochen habe, der auf TikTok erfolgreich ist, war es das Ziel damit Geld zu verdienen und groß zu werden“, erzählt er. Um in den sozialen Medien erfolgreich zu werden, brauche es etwas ganz anderes. „Ich denke, es ist einfach die Art, wie du drauf bist und ob du die Leute unterhalten kannst oder nicht, und ich glaube, dann kann es wirklich funktionieren. Für jeden. Immer noch“, meint der 21-Jährige.

„Da ist diese Vorbildfunktion, die du erfüllen musst. Du hast viele jüngere Zuschauer und dann musst du schon darauf achten, was du sagst, was du vermittelst“ TikTok-Star Felix Berthold

Die Vor- und Nachteile des Berufs als Content-Creator

Am besten gefalle ihm an seinem Beruf als Content-Creator, dass er sein eigener Boss sei. „Du kannst selbst entscheiden, was du hochladen möchtest und was nicht“, erzählt er. Auch die Flexibilität schätzt Berthold an seinem Beruf. „Ich kann von überall aus arbeiten. Ich kann mein Equipment einfach mitnehmen und egal, wo ich bin meine Videos drehen.“ Doch neben den positiven Veränderungen, hat seine Präsenz in den sozialen Medien auch Nachteile. „Da ist diese Vorbildfunktion, die du erfüllen musst. Du hast viele jüngere Zuschauer und dann musst du schon darauf achten, was du sagst, was du vermittelst“, erzählt er. Seinen Zuschauern möchte er nur gute Werte vermitteln, was nicht immer ganz leicht sei: „Das war für mich immer ein bisschen schwer, weil ich mir da immer den Kopf zerbrochen habe und mich gefragt habe, ob ich das vertreten kann, wenn ich das jetzt so hochlade.“

Ein weiteres Problem sind Berthold zufolge, die Vorurteile der Mitmenschen, gegenüber seines Berufs. „Irgendwann kommst du wirklich an deine Grenzen, was deine Stunden angeht, die du am Tag arbeitest, und trotzdem ist das Problem, dass die Leute auf der Plattform immer nur dieses eine Video sehen, was eine Minute geht und sie können sich gar nicht vorstellen, dass du da drei Wochen dran saßt“, erzählt er. Auch er habe am Anfang die Arbeit, die hinter dem Beruf als Content-Creator steckt, unterschätzt. Mittlerweile hat Berthold zwei Angestellte, die ihn beim Management und beim Schneiden seiner Videos unterstützen.

Das wünscht sich Felix Berthold für seine Zukunft

Für seine Zukunft hat Felix Berthold schon genaue Vorstellungen: „Jetzt gerade bin ich erstmal zufrieden, dass das alles so läuft, aber ich möchte auf jeden Fall eine Schauspiel-Ausbildung machen“, erzählt Berthold. Nach seinem Fach-Abitur habe der Content-Creator sich auf seine Karriere in den sozialen Medien konzentriert. Er könne sich aber auch etwas in die Comedy-Richtung vorstellen. Bisher hatte er nur die Bühne in den sozialen Medien, auf der er seine Zuschauer nicht sieht und nur durch Likes und Kommentaren mit ihnen interagiert. In Zukunft könne er sich vorstellen, auch auf der richtigen Bühne zu stehen und die Menschen zu unterhalten.

Bis auf Weiteres, bleibt Berthold Braunschweig erhalten. „Ich bin viel unterwegs, aber trotzdem liebe ich Braunschweig. Ich bin hier geboren und ich werde hier bestimmt noch ein bisschen bleiben“, erzählt er. Momentan sei Berthold in seiner Heimat vollkommen zufrieden. So schnell wolle er Braunschweig nicht verlassen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum Berthold sein Abitur abbrach, welche Videos bei Tiktok gerade gut funktionieren und warum Berthold langfristig wohl in Berlin landen wird, hören Sie im Podcast „Yes BS“ auf Spotify, Apple Podcasts, unserer Webseite und im E-Paper

Lara Marie Lorenz