Braunschweig. Am Mittwochmorgen kommt es in Braunschweig zu einem Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter und dem Zoll. Was bisher bekannt ist.

Am sogenannten Hortentunnel in Braunschweig ist es am Mittwochmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Augenzeugen berichten unserer Zeitung von vermummten Einsatzkräften.

Polizei Salzgitter leitet Einsatz in Braunschweig

Wie die Polizei Braunschweig mitteilt, handelt es sich dabei um einen Einsatz der Polizeiinspektion Salzgitter. Zum Hintergrund des Einsatzes kann der Polizeisprecher in Salzgitter bisher keine Angaben machen. Er bestätigt unserer Zeitung, dass auch der Zoll im Einsatz ist. Im Laufe des Tages soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

