Braunschweig. Am Mittwochmorgen kommt es in Salzgitter und Braunschweig zu Polizeieinsätzen rund um Shisha-Läden. Was bisher bekannt ist.

In Salzgitter und Braunschweig wimmelte es am Mittwochmorgen vor vermummten Beamten: Polizisten haben drei Objekte in Salzgitter-Lebenstedt und der Braunschweiger Innenstadt durchsucht. Es geht um Ermittlungen im Clan-Milieu.

Im morgendlichen Berufsverkehr von Braunschweig wunderten sich nicht wenige: Am Bohlweg waren mehrere Polizeifahrzeuge zu sehen, ein Geschäft im Bereich Damm/Horten-Tunnel war das Zielobjekt. Zeitgleich fuhren Ermittler bei zwei Gewerbeobjekten in Salzgitter-Lebenstedt vor. Dort standen Immobilien in der Berliner und der Marienbruchstraße im Fokus.

Auch der Zoll war im Einsatz. In Salzgitter schleppten Beamte mehrere Kartons aus einer Shisha-Bar in Lebenstedt. Auch ein Großhändler für Tabakwaren einige Straßen weiter durchsucht.

Zum Hintergrund bestätigt die Polizei Salzgitter bisher nur so viel: Es handelt sich um Durchsuchungsmaßnahmen im Zuge einer Ermittlung. Worum es geht, dazu machte ein Sprecher bisher keine Angaben. Im Laufe des Tages soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Polizei Salzgitter leitet Einsatz in Braunschweig

Die drei Immobilien waren bereits in der Vergangenheit Ziel von Polizeieinsätzen. Meist ging es um Ermittlungen gegen Mitglieder einer arabischstämmigen Großfamilie im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln oder Gewaltdelikten.

Zuletzt durchsuchten Polizeibeamte im vergangenen September Wohn- und Geschäftsräume in Lebenstedt, damals wurde ein bereits mehrfach auffälliger Dealer festgesetzt. Sein Spitzname: „der Pate von Salzgitter“. Er muss sich aktuell in gleich zwei Prozessen vor dem Braunschweiger Landgericht verantworten.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

