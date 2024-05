Braunschweig. Am Dienstagmorgen ist es in Braunschweig zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen sind vor allem Haushalte im Nordosten der Stadt.

Im Nordosten Braunschweigs ist es am Dienstagmorgen zu Stromausfällen gekommen. Dies meldeten Leser der Braunschweiger Zeitung aus Stadtteilen wie Kralenriede, Hondelage und Volkmarode. Auf Internetportalen wie störungsauskunft.de sind dazu hunderte Meldungen, auch aus weiteren Teilen Braunschweigs, eingegangen.

Zu der Ursache der großflächigen Ausfälle macht BS Energy zunächst keine Angaben. Allerdings arbeite der Energieversorger bereits daran, die Störung zu beseitigen, erklärt eine Sprecherin.

Auch interessant

Katastrophenschutz So wappnet sich Braunschweig für Blackout und andere Katastrophen Von Bettina Thoenes

Stromausfälle in Braunschweig häufen sich

Zu Ausfällen im Braunschweiger Stromnetz kam es in der Vergangenheit häufiger: Erst Ende April waren in Braunschweig-Wenden und Thune rund 2.750 Haushalte und in Melverode und Stöckheim etwa 4000 Hausanschlüsse von Stromausfällen betroffen.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: