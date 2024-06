Eine Auswahl der großen Bauprojekte in Braunschweig (von oben links nach unten rechts): Neubauten der TU Braunschweig (das Pharmazie-Gebäude). Die Großbaustelle des Städtischen Klinikums. Das leerstehende frühere Karstadt-Einrichtungshaus in der Poststraße. Die Sanierung der Stadthalle. Das Bahnhofsquartier rund um den Berliner Platz. Die Burgpassage macht Platz für die „Stiftshöfe“. Braunschweigs 6. IGS entsteht am Wendenring. Und Braunschweigs Straßenbahnnetz soll stark ausgebaut werden. © FMN | Kister Scheithauer/ Gross Architekten und Stadtplaner, Stefan Lohmann/Regios24, Darius Simka/Regios24, Bernward Comes, Dohle+Lohse Architekten/Goldbeck Public Partner GmbH, BSVG