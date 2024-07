Neustadt am Rübenberge. In Neustadt am Rübenberge stand ein Mehrfamilienhaus in Flammen. 145 Kräfte waren im Einsatz. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

In einem brennenden Mehrfamilienhaus in Neustadt am Rübenberge bei Hannover haben Feuerwehrleute zwei Leichen gefunden. Die beiden Menschen seien bisher nicht identifiziert, die Leichen seien in die Rechtsmedizin transportiert worden, teilte die Polizei heute mit. Die Ursache des Feuers und die Schadenhöhe waren zunächst unklar.

News-Update Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte am frühen Montagmorgen wegen unklarer Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus alarmiert. Die Anwohner wurden aus dem Haus geholt. Zu dem Zeitpunkt konnte die Dachgeschosswohnung wegen der Hitze des Feuers nicht mehr betreten werden. 145 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Brand auf Firmengelände im Kreis Grafschaft Bentheim: 700.000 Euro Schaden

Beim Brand auf einem Firmengelände im Landkreis Grafschaft Bentheim ist Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Am Sonntagnachmittag sei ein Wohnwagen auf dem Gelände in Uelsen aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer beschädigte insgesamt sechs Wohnmobile, sieben Wohnwagen und die Außenwand einer Lagerhalle, verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 45 Feuerwehrleute.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa