Clausthal-Zellerfeld. Außerdem berichtet die Polizei von einer Notlandung sowie einem Pommes- und Wurst-Diebstahl. Der Blaulicht-Überblick für Niedersachsen.

Ein Motorradfahrer ist beim Überholen eines Lastwagens auf einer Bundesstraße im Landkreis Goslar tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Polizei bereits am Freitagnachmittag. Der 24 Jahre alte Zweiradfahrer stieß demzufolge bei dem Manöver auf der B241 zwischen Clausthal-Zellerfeld und Buntenbock frontal gegen ein entgegenkommendes Auto. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle wegen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Diebe stehlen Pommes und Würstchen aus Imbisswagen

Die Polizei in Meppen sucht nach Dieben, die aus einem Imbisswagen mehrere Kilogramm Pommes und Würstchen gestohlen haben. Die bislang unbekannten Täter müssen sich zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen Zugang zu dem Wagen verschafft haben. Die Schadenshöhe war zunächst offen, wie die Polizei mitteilte. Sie sucht nun nach Zeugen.

Segelflugzeug muss auf Feld notlanden

Wegen eines Motorschadens hat ein Segelflugzeug im Landkreis Northeim auf einem Feld notlanden müssen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitagnachmittag in der Nähe der Ortschaft Bentierode. Zeugen riefen die Polizei, als sie das motorisierte Segelflugzeug dabei beobachteten, wie es so tief flog, dass es beinahe die Baumgipfel eines nahegelegenen Waldes berührte. Eine Funkstreifenbesatzung fand das auf dem Feld notgelandete Flugzeug. Die beiden Insassen verletzten sich nicht, allerdings sei das Fahrwerk etwas beschädigt worden, hieß es. Laut Pilot war ein Motorschaden während des Flugs der Grund für die Notlandung.

