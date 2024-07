Poggenhagen. Nach dem Vorfall auf der Strecke zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge sucht die Polizei mit einem Hubschrauber nach dem Werfer – erfolglos.

In der Nacht zu Mittwoch hat eine bislang unbekannte Person in der Region Hannover eine Glasflasche gegen einen fahrenden Güterzug geworfen. Die Flasche traf die Frontscheibe und beschädigte diese erheblich, durchschlug sie aber nicht. Die Bahnstrecke zwischen Wunstorf und Neustadt am Rübenberge blieb etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Der oder die Unbekannte warf die Flasche um kurz nach Mitternacht in Höhe einer Bahnüberquerung zwischen Poggenhagen und Liethe, berichtet die Bundespolizei. Die Frontscheibe blieb in der Fassung, sodass der Triebfahrzeugführer des Güterzuges unverletzt blieb.

Nach Flaschenwurf: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei fahndeten unmittelbar nach Eingang der Meldung nach dem möglichen Tatverdächtigen. Dafür wurde ein Hubschrauber der Landespolizei Niedersachsen eingesetzt. Trotz der umfangreichen Maßnahmen gelang dem Täter die Flucht.

Nach zirka 90 Minuten konnte der Güterzug seine Fahrt trotz beschädigter Frontscheibe fortsetzen. Bis dahin kam es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. An der Scheibe entstand ein „erheblicher Sachschaden“, erklärt die Hannoveraner Bundespolizei.

Die Beamten ermitteln nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, sollen sich an die Bundespolizeiinspektion in Hannover – erreichbar unter der Telefonnummer (0511) 303650 – wenden.

