Braunschweig. Ein 64-Jähriger reagiert auf eine vermeintliche SMS seiner Bank und überweist Geld an Betrüger. Die Polizei Braunschweig warnt.

In Rühme ist ein 64-Jähriger am Montag Opfer einer SMS-Betrugsmasche geworden. Das teilt die Polizei mit. Demnach erhielt er eine betrügerische SMS, in der er aufgefordert wurde, wegen eines vermeintlichen verdächtigen Zugriffs aus sein Bankkonto eine Telefonnummer zu wählen.

Braunschweiger überweist Geld an Betrüger

Zunächst nahm niemand den Anruf an. Kurze Zeit später wurde der Braunschweiger zurückgerufen. Eine Frau, die sich als Bankmitarbeiterin ausgab, erklärte ihm, dass es auf seinem Konto zu zwei widerrechtlichen Abbuchungen gekommen sei. Sie forderte den Mann auf, verschiedene Überweisungen zu tätigen, um an das verlorene Geld zu gelangen. Der 64-Jährige befolgte die Anweisung - erst eine spätere Rücksprache mit seiner Bank offenbarte sich der Betrug. Es entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Polizei warnt

Die Polizei warnt davor, auf Geldforderungen unbekannter Nummern einzugehen. Rufen Sie immer die Ihnen bekannte Nummer Ihres Bankberaters oder Filiale zurück. „Bleiben Sie immer misstrauisch, wenn Sie per Telefon um Geldüberweisungen gebeten werden. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis“, heißt es abschließend.

