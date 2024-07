Braunschweig. Für große und kleine Kinder hat die Region Braunschweig-Wolfsburg einiges zu bieten, indoor sowie outdoor. Hier sind sieben kostenlose Ausflugstipps.

Die Region Braunschweig-Wolfsburg bietet eine Vielzahl an familienfreundlichen Ausflugszielen, doch die meisten davon kosten Eintritt. Deshalb haben wir hier sieben Tipps für schöne Freizeitaktivitäten gesammelt, für die der Geldbeutel zu Hause bleiben kann.

Sport, Strand oder Schatzsuche: All diese Attraktionen sind gut mit Auto, Bus, Bahn oder sogar mit dem Fahrrad zu erreichen und wunderbar für Familien zu erkunden.

Haben Sie weitere gute Tipps für uns? Dann schreiben Sie uns an loeweneltern@funkemedien.de.

Je länger sich die Schulferien ziehen, desto eher gehen Eltern die Ideen aus, wie sie ihre Kleinen noch bespaßen können. Gerade in der näheren Umgebung hat man schnell alle familienfreundlichen Aktivitäten ausgetestet. Genau dann kann es helfen, sich rechts und links in den angrenzenden Landkreisen und Nachbarstädten umzusehen. Denn für einen spaßigen Familienausflug nimmt man doch auch gerne eine kurze Autofahrt oder eine längere Zugfahrt in Kauf – oder macht mit einer Radtour zum Ziel direkt einen ganzen Tagestrip draus.

Für die, die nach Inspiration suchen, haben wir hier eine Übersicht zusammengestellt, mit sieben kostenfreien Ausflugszielen für die ganze Familie – in der gesamten Region Braunschweig-Wolfsburg.

Braunschweig: Mit der Spiele-App die Innenstadt entdecken

Digital die Stadt erkunden - das geht mit der Spiele-App „Mission Löwenstadt“. Doch ganz digital funktioniert es nicht, denn um die Rätsel zu lösen, virtuelle Münzen zu sammeln und Belohnungen zu kassieren, muss man trotzdem raus und die Innenstadt abklappern. Denn erst, wenn der Zielort der interaktiven Karte in der App erreicht ist, kann das Spiel beginnen.

Außerdem: Wer beim Rätselknacken Köpfchen beweist, erspielt sich zudem Punkte, die bei teilnehmenden Geschäften oder Institutionen eingelöst werden können – dann gibt es zum Beispiel ermäßigten Eintritt im Museum, kostenlose Heißgetränke oder eine Kugel Eis.

Kreis Wolfenbüttel: Den Löwe-Pfad im Lechlumer Holz erkunden

Wer Lust auf ein Naturerlebnis hat, der kann am Stadtrand von Wolfenbüttel den Löwe-Pfad entlang laufen. Verschiedene Wissens-Stationen bringen den kleinen und großen Entdeckern den Wald und seine tierischen Bewohner näher. Auf rund 2,5 Kilometern Naturerlebnispfad kann geklettert, gesprungen, gelauscht oder sogar Musik gemacht werden.

Salzgitter-Bad: Sportlich unterwegs im Lions-Fitnesspark

An neun Sportgeräten kann im Lions Fitnesspark am Thermalsolbad in Salzgitter-Bad unter freiem Himmel trainiert werden. Von Balancierstrecke, Springfeld, Trampolin, über Slackline, Calisthenics und Armzug bis hin zu Liegestützen oder Kniebeuge mit Wackelplatte und Rückenstrecker ist alles dabei und steht in drei Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. So können sich sowohl die Großen als auch die Kleinen richtig auspowern.

Kreis Peine: Auf Schatzsuche im Kreismuseum

Wer denkt, Museen sind für Kinder langweilig, der hat im Kreismuseum Peine die Schatzsuche noch nicht ausprobiert. Zu jedem kostbaren Fund gibt es eine Schatztruhe, geheime Lagepläne und Hinweise, die bei der Suche helfen. Zuerst muss die richtige Kiste entdeckt und der Zahlencode geknackt werden, dann kann das Abenteuer, beginnen. Wer alle zehn Schätze finden möchte, sollte etwas Zeit mitbringen. Das Museum ist täglich von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Kreis Gifhorn: Schnitzeljagd, Spielplatz und Strandfeeling gibt es am Tankumsee

Der Tankumsee zieht besonders im Sommer für eine Abkühlung im Wasser und das passende Urlaubsgefühl zahlreiche Besucher an. Doch auch für Kinderprogramm ist gesorgt. Denn der moderne Spielplatz „in den Baumwipfeln“ lädt die jungen Besucher zum Klettern, Rutschen und Schaukeln ein.

Neu ist außerdem die Schnitzeljagd für Kinder von sechs bis neun Jahren. Da warten knifflige Rätsel, die gelöst werden müssen, um das Eichhörnchen „Tanki“ zu finden. Die Schnitzeljagd dauert etwa 45 Minuten und die Kinder brauchen erwachsene Begleitung.

Wolfsburg: Ab in den Allerpark zum Skaten und Discgolf

Der Allerpark in Wolfsburg lädt nicht nur zum Spazieren, Joggen oder Radfahren ein, sondern auch zum gemeinsamen Spielen. Am Kolumbianischen Pavillon startet ein Discgolf-Parcours, dabei müssen die Spieler, ähnlich wie beim klassischen Golf, mit möglichst wenigen Versuchen die Distanz zwischen Abwurfpunkt und Ziel überwinden.

Wer es sportlich mag, hat zudem vor Ort noch die drei Beachvolleyball-Plätze zwischen Allersee und Badeland zum Verausgaben. Inline-Skaten und Skateboarden ist außerdem auf der Skate-Anlage möglich.

Kreis Helmstedt: Fossilien ausgraben im Erlebnissteinbruch Hainholz

Im Mittelalter nutzten die Menschen den Steinbruch in Königslutter, um die Steine zu verkaufen. Zahlreiche Kirchen und Bauten in und um den Landkreis Helmstedt bestehen aus diesen Steinen. Heute steht dort der Spaß im Vordergrund. In einem großen Berg Muschelkalkschutt können kleine und große Geologen Steine suchen, sammeln und klopfen. Am besten hat man beim Besuch schon einen kleinen Hammer und eine Schutzbrille dabei. Wer Glück hat, gräbt ein Fossil aus, das als Andenken behalten werden darf.

