Braunschweig. Zu Sonntag kommt es laut Deutschem Wetterdienst zu schweren Gewittern mit Starkregen in Niedersachsens Osthälfte.

Rund ein Jahr ist es her, dass Starkregen in der Region Braunschweig-Wolfsburg für Ausnahmesituationen gesorgt hat. Besonders Braunschweig war 2023 betroffen. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Osthälfte Niedersachsens vor starkem Regen und schweren Gewittern in der Nacht zu Sonntag.

DWD warnt vor heftigem Niederschlag - auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg

Gebietsweise rechnet der DWD mit Niederschlag zwischen 20 und 40 Litern je Quadratmeter in kurzer Zeit. In wenigen Stunden können bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Lokal kann es in Niedersachsen gar zu Mengen von 50 bis 70 Litern je Quadratmeter in wenigen Stunden kommen - das ist auch ohne Gewitter möglich. Die in Niedersachsen in dieser Woche begonnene Getreideernte erlebt wohl die erste wetterbedingte Zwangspause in diesem Jahr.

Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern sowie Hagel sind örtlich in Niedersachsen möglich. In der Region Braunschweig-Wolfsburg ist mit Böen von bis zu 80 Stundenkilometern und Hagel mit bis zu zwei Zentimeter zu rechnen. Der DWD spricht von „erhöhtem Gefahren- und Schadenspotenzial“. Solch Unwetter treten meist eher lokal auf und nicht in der Fläche.

Entwarnung für Public-Viewing-Begeisterte

Der Deutsche Wetterdienst schreibt auf der Kurznachrichtenplattform X, dass das Fußballgucken unter freiem Himmel in Berlin wohl kein Problem sein wird. Nass werden könnten Fans in Dortmund vor allem gegen Spielende. Die Region Braunschweig-Wolfsburg liegt mittendrin, doch der DWD warnt vor Unwettern ab zirka 1 Uhr nachts - das sollte optimistisch stimmen. Der Weg von der Fußballfete nach Hause sollte allerdings nicht zu spät eingeschlagen werden, wenn die Füße trocken bleiben sollen.

So wird das Wetter in Niedersachsen am Sonntag

Abgesehen von dem Unwetter, das in der Nacht über Niedersachsen zieht, wird am Sonntag eher schwacher Wind erwartet. In der Früh zeigen die Thermometer Werte zwischen 15 und 19 Grad. Tagsüber wird es nicht viel wärmer - bis zu 22 Grad sind möglich. Auf die hochsommerlichen Tage folgt die erste Abkühlung. Außerdem bleibt es nass - tagsüber ist mit unwetterartigem Niederschlag zu rechnen. Gegen Abend beruhigt sich die Lage.

Auch am Montag bleibt es feucht in Niedersachsen

Der Montag zeigt sich bewölkt, zeitweise mit Schauern. Die Höchstwerte liegen bei rund 21 Grad.

