Wolfsburg. Im Rahmen des medienpädagogischen Projekts „Taki“ besuchen Kinder das Phaeno in Wolfsburg und zeigen Neugier und Experimentierfreude.

Kinder der Kita Schatzkiste aus Peine haben in diesem Kitajahr am Taki-Projekt („Tageszeitung im Kindergarten“) unserer Zeitung teilgenommen. Sie haben sich, so wie über 5500 andere Kinder in der Region, mit Buchstaben und Sprache auseinandergesetzt, die Tageszeitung gefühlt und entdeckt. Und zum Projekt gehört auch ein für die Kinder kostenloser Besuch im Phaeno in Wolfsburg. Was es dort zu entdecken und bestaunen gab? Unsere Redaktion hat die Kita-Kinder aus Peine begleitet.

Naturwissenschaftliche und technische Phänomene stehen im Fokus

„Wow – ein Kino“, da staunten die Kinder nicht schlecht, als sie zur Begrüßung vor einer riesigen Leinwand in roten Sesseln Platz nehmen durften. Was ist eigentlich das Phaeno? Das beantwortet direkt zur Begrüßung der gezeigte Film und geht zurück an den Anfang von allem: Was steht denn da? „Das Wundern“, ist sich eine Kinderstimme sicher. „Denn das war schon immer da.“ Es folgen Bilder der vier Elemente, Wasser, Luft, Feuer und Erde, der Umwelt, von technischer Entwicklung und Fortschritt. Zu all diesen Themen bietet das Phaeno in Wolfsburg über 300 Experimente und Phänomene zum Entdecken.

Das Phaeno bietet einen spielerischen Zugang in Bezug auf naturwissenschaftliche und technische Phänomene. © regios24 | Sebastian Priebe

Und los geht’s! „Taki würde sich als erstes den Feuertornado im Phaeno anschauen – schließlich ist er ein wilder Löwe“, da sind sich die Kinder einig. Das Maskottchen hat sie während des Zeitungsprojektes im Kindergarten begleitet. Sogar Vorlagen für eigene Presseausweise hat Taki bereitgestellt, erinnern sich die Kinder freudig. „Wir haben Bilder aus der Zeitung ausgeschnitten, eine Postkarte gestaltet und ich konnte sogar schon etwas in der Zeitung lesen“, erklärt die sechsjährige Eileen stolz. Nach den Sommerferien kommt sind in die Schule: „In die Schmetterlingsklasse.“ Andere Kinder erinnern sich begeistert an eine „Zeitungsschlacht“, bei der sie „Schneebälle“ aus den einzelnen Seiten geformt haben.

Das Geheimnis des Phaeno: Kinder können alles ausprobieren und selbst sehen, welches Resultat sie erzielen. © regios24 | Sebastian Priebe

Nun aber wirklich los, auf ans Entdecken im Phaeno! „Hier weiß man ja gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. So viele tolle Stationen“, sagt Bianca Ohmes, die die Kinder gemeinsam mit weiteren Betreuerinnen begleitet. Die Kinder erzeugen durch Drücken einer Platte mit Loch in der Mitte begeistert Wolkenringe. Sie bringen ein Schiff zum Sinken, indem sie in einer Wassersäule per Knopfdruck Blasen aufsteigen lassen. „Das Wasser voller Luftblasen hat eine geringere Dichte als reines Wasser. Deshalb fehlt dem Schiff der Auftrieb“, lautet die Erklärung auf der Infotafel.

Experimentierfreude steht im Phaeno im Fokus

Und wie sehen Wellen von der Seite aus? Auch das können die Kinder an einer Station eindrucksvoll beobachten. Bitte eintreten: Kannst du den Nebeltornado verändern? – so heißt es direkt nebenan. Mit kraus gezogener Nase traut sich ein Kind nach dem anderen mitten in den Wirbel. Der Spaß dabei steht in die Gesichter geschrieben. „Ein toller Abschluss des Taki-Projekts“, sind sich die Kinder und Betreuerinnen der Kita Schatzkiste aus Peine einig.