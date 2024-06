Hannover. In Niedersachsen ist der Anteil an E-Bike-Fahrern bundesweit am größten. So beliebt sind die Räder in der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Die Zahl der E-Bike-Fahrer in Niedersachsen ist einer neuen Befragung zufolge weiter gestiegen. Demnach besitzen 32,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger des Bundeslandes ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung, wie aus der Umfrage hervorgeht, die der Energieversorger Eon am Donnerstag veröffentlichte.

Etwa ein Jahr zuvor hatten das noch 27,2 Prozent der Befragten in Niedersachsen angegeben. Auch das war damals der Spitzenwert - geteilt mit Schleswig-Holstein.

Umfrage: E-Bikes in Wolfsburg und Gifhorn besonders beliebt

In Braunschweig liegt der Anteil der E-Bike-Besitzer bei 23,5 Prozent und damit deutlich unter dem Niedersachsen-Durchschnitt. Ähnlich sind die Zahlen im Kreis Salzgitter (23,7 Prozent) und Helmstedt (23,5 Prozent). In Wolfenbüttel sind laut Umfrage mit 27,7 mehr E-Bikes unterwegs. Spitzenreiter in der Region sind Gifhorn mit 30,5 Prozent und Wolfsburg mit 30,4 Prozent E-Bike-Besitzern.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey von Mitte Mai bis Anfang Juni 30 000 Bürger ab 18 Jahren in Deutschland online. Baden-Württemberg lag demnach mit 27,4 Prozent auf dem zweiten Platz im Vergleich der Bundesländer (Vorjahr: 25,2 Prozent). In Bremen lag der Anteil bei 20,7 Prozent (20,9 Prozent). Bundesweit fuhren 24,7 Prozent aller Befragten Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. 2023, als die Umfrage zwei Monate eher stattfand, waren es noch 23,3 Prozent.

In diesen Landkreisen Niedersachsens gibt es die meisten E-Bike-Fahrer

Den Angaben nach sind die elektrischen Zweiräder in Niedersachsen besonders in den Kreisen Emsland und Grafschaft Bentheim beliebt. 47,3 Prozent gaben dort an, ein E-Bike zu besitzen. Im vergangenen Jahr war die Grafschaft mit 39,4 Prozent noch alleiniger Spitzenreiter. Die beiden Landkreis stechen demnach auch im bundesweiten Vergleich heraus.

dpa/red