Braunschweig. Der Donnerstag wird zunächst schwül-heiß in der Region. Ab Mittag warnt der DWD vor Gewitter und Unwetter mit Hagel und Starkregen.

In der Region Braunschweig-Wolfsburg werden nach einem heißen und schwülen Vormittag heftige Gewitter am Nachmittag erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, besteht ab circa 12 Uhr Gefahr von Unwettern mit Starkregen.

Zwischen 40 und 60 Liter Wasser pro Quadratmeter könnten dann innerhalb weniger Stunden fallen. Auch Sturmböen und Hagelkörner von etwa zwei Zentimetern Größe seien möglich. Nur im Westen Niedersachsens bestehe geringeres Gewitterrisiko.

So wird das Niedersachsen-Wetter am Wochenende

Die Temperaturen erreichen maximal 29 bis 32 Grad. Nach den Gewittern am Donnerstag soll es am Freitag deutlich kühler werden, mit Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad. Laut Prognose sind am Freitagvormittag noch Regenschauer möglich. Ab dem Nachmittag soll es zunehmend aufklaren. Für Samstag wird überwiegend freundliches Wetter erwartet.

