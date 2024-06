Selsingen. Der Wagen eines 84-jährigen Autofahrers kommt im Landkreis Diepholz von der Straße ab - mit schlimmen Folgen für den Mann.

Ein Transporterfahrer ist mit seinem Wagen in Selsingen im Landkreis Rotenburg am Dienstag gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 25-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach aus unbekannten Ursachen mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Durch die Wucht des Unfalls wurde der Mann in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er starb aufgrund seiner schweren Verletzungen am Dienstagnachmittag noch an der Unfallstelle.

Tödlicher Verkehrsunfall in Stuhr: Auto prallt gegen Baum, 84-Jähriger stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagabend in Stuhr (Landkreis Diepholz) wurde ein Autofahrer so schwer verletzt, dass er anschließend im Krankenhaus starb. Der 84-jährige Fahrer fuhr mit seinem Wagen nach ersten Polizeierkenntnissen von Brinkum Nord in Richtung Stuhrbaum. In einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto. Dieses kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Nach ersten Erkenntnissen war der 84-Jährige wohl nicht im Besitz eines Führerscheins. Der Schaden beträgt circa 10.000 Euro. Die Straße war für die Unfallaufnahme für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt.

Cabrio überschlägt sich - vier junge Menschen verletzt

Vier Menschen im Alter von 15 bis 18 Jahren sind bei Wittmund mit einem Cabrio von der Straße abgekommen und verletzt worden. Der 16-jährige Beifahrer schwebe in Lebensgefahr, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit. Der 18 Jahre alte Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, die beiden anderen Insassen im Alter von 15 und 16 Jahren mit leichten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam die Gruppe in einer Kurve mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam im Graben auf dem Dach zum Liegen. Wie es zu dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch kam, blieb zunächst unklar. Mutmaßlich war der Fahrer zu schnell auf der kurvenreichen Strecke unterwegs, wie der Polizeisprecher sagte.

